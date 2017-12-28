蘇門答臘母象疑中毒身亡　小公象無緣出世

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 預計半年就要臨盆的蘇門答臘懷孕母象，本(12)月22日被發現陳屍在棕櫚油園裡，印尼當地政府於27日表示，母象疑似誤食棕櫚樹園肥料而遭毒死。

《法新社》（AFP）報導，被列為瀕絕物種的蘇門答臘母象是陳屍在亞齊省瑟諾卜克巴尤村（Seuneubok Bayu）。亞齊保育中心負責人普拉伯沃（Sapto Aji Prabowo）告訴該報記者，我們到達現場時，這隻25歲的母象已死亡10日。經醫師驗屍後，發現她的消化道系統都呈現黑色，顯示母象是一般中毒死亡。

驗屍報告也顯示，這頭蘇門答臘象腹中懷有13個月大的小公象，距離分娩至少還有6個月。村民告訴當局說，在發現這頭母象的前幾天就有聽到農夫抱怨，有大象不停到農田食用他們放置在棕櫚樹園的肥料。

蘇門答臘象是國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature, 簡稱 UICN）列為受保護的極度瀕危物種之一，卻得面臨人類擴充農田導致棲息地縮減，使得生活範圍鄰近人類居住地的危險。普拉伯沃說，光是今(2017)年，在亞齊省就有至少11頭野生大象被發現死亡，而大部分都是被人類殺害。而根據統計，野生蘇門答臘象估計約有3,000頭。牠們用於防衛的象牙是非法盜獵者的主要目標，因為象牙的售價如同金價一般高，更可以當作中藥材。