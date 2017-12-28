金錢豹收掉北京最後據點　登中國年度10大餐飲新聞

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）以酒店娛樂業起家的金錢豹酒店從台中發跡，2003年初登上海在中國開起高檔連鎖自助餐，成為中國高檔吃到飽餐廳鼻祖，14年之後的今天，7月爆出欠款欠薪，7月收掉在北京的中國最後一家門市，29店陸續關門，遭中國媒體《北京商報》選為年度餐飲業十大新聞事件。

金錢豹酒店2003年初登上海，創辦人袁昶仁當時重金挖角廚師，把重心轉移到中國，走高端、最貴的連鎖自助餐廳模式，兼營包辦喜宴業務，鼎盛期全中國有29家店，但是，中國客吃自助餐的巨額耗損，加上管理接連出包，導致虧損如滾雪球不斷加大。2011年之後，中國金錢豹兩度易主，過去六年累積虧損約38億元台幣。

2011年袁昶仁把金錢豹以15億人民幣賣給歐洲私募基金安佰深，2015年再度轉手給港股上市公司嘉年華國際。嘉年華國際日前公告，將以2.8億港元出售金錢豹餐飲業務給買家Basic Astute Limited，出售完成後，金錢豹將不再是嘉年華國際的子公司，其財務報表將不再併入嘉年華國際。

中國媒體《商界》雜誌曾分析金錢豹在中國失敗的原因，包括：

第一、過度急速擴張，金錢豹一度擴張到20多家門店，每家店面積達到數千平方米，動輒上千萬人民幣裝修費，且自助餐的採購成本高，如法式鵝肝、高檔牛排與哈根達斯，但開到二三線城市，沒有多少人消費得起，因此造成浪費與損失。

第二、管理混亂，食安危機，崩塌從內到外。團隊派系之間勾心鬥角，內耗嚴重，而嘉年華國際收購之後，更曾在一年內兩度更換高階管理團隊，也因此讓品質不斷下降。2013年爆出假魚翅事件，形象大打折扣。

第三、經營未跟上時代，未注意到高端自助餐競爭趨勢走向「精緻化、特色化」，在菜色、食材質量上調整緩慢，未跟上民眾需求。

第四、十餘年下來「藍海變紅海」，未做市場區隔。在低中高端吃到飽競爭者不斷加入後，未能繼續開創無人爭搶的市場空間，陷入血腥價格競爭，一方面未能解決食材浪費的問題，一方面產品品質與服務不斷被新進對手趕上超越。