（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）2010年南韓三星電子當「抓耙子」，向歐盟執委會揭露面板業價格實況，害得台灣友達、奇美電等4家面板大廠遭歐盟重罰。如今三星本身，恐怕也將成為中國反壟斷的頭號目標。
有官方色彩的英文《中國日報》（China Daily）報導，中國國家發改委物價監測局官員表示，發改委正在密切注意過去18個月，手機記憶晶片價格飆升的狀況，將鎖定主要製造商操縱價格，所導致的問題。
報導指出，由於儲存晶片價格今年飆升，多家中國製造商受不了，向國家發改委提出指控。
但《中國日報》的報導完全沒提到三星，三星也沒回應此事。
然而，廣州財經媒體《21世紀經濟報導》上周引述知情人士消息稱，中國國家發改委，本月已經約談三星電子，但不確定是否會發起反壟斷行動。
1位中國手機廠人士說：「存儲（記憶晶片）超過螢幕、CPU，成為手機最大的成本。存儲在手機中的成本已經達到25%～35%，而且出貨量不是非常大的手機廠商，根本沒有話語權，價格談不下來。今年以來不同容量的閃存（快閃記憶體）價格漲幅超過30～40%。」
他指出，「32G、64G閃存的價格，每次都是按照5美元、10美元上調，128G的調價都是20美元，對手機廠商來說，這種調價很嚇人。」
報導指出，三星是全球最大的記憶晶片製造商，在全球DRAM市佔率約48%，在NAND Flash也有35.4%，記憶晶片也成為今年三星獲利的最大推手。而今年以來手機記憶晶片價格已飆升逾30~40%。
報導還引述台灣產業鏈的消息指出，三星與海力士（SK Hynix）已通知，2018年第1季持續調漲DRAM售價3%～5%，存儲產品價格漲勢仍將持續。
三星「抓耙子」害台廠遭罰 現恐成中國反壟斷目標
（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）2010年南韓三星電子當「抓耙子」，向歐盟執委會揭露面板業價格實況，害得台灣友達、奇美電等4家面板大廠遭歐盟重罰。如今三星本身，恐怕也將成為中國反壟斷的頭號目標。