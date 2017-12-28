蔡英文：國軍應時刻監控中國動態

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）總統蔡英文今（28）日上午出席「2018上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，致詞時雖未提及國軍過去一年面臨的重大新聞事件，但指出中國軍機艦近來頻繁擾台一事，要求國軍應時刻監控中國軍隊的動態。

蔡總統提及，過去一年來，國軍不只順利執行「漢光33號實兵演練」、 「政軍兵推」等各項重要演訓任務，另外，資通電軍指揮部、空軍「P-3C反潛機」， 以及「防空暨飛彈指揮部」也都一一成軍就位。

蔡總統指出，政府致力於改善國軍的工作環境，像是今年增加的「國軍戰航管勤務」等六項加給、部隊的營舍整建，以及裝備更新等。

而雖然慶富獵雷艦案鬧得沸沸揚揚，蔡總統仍重申國防自主的決心，強調相關重大工作都在全力進行中。

最後蔡總統提及，相較於中國近期在東亞區域頻繁的軍事動態，已經一定程度影響了區域的安全穩定，台灣一直是區域中安全穩定的貢獻者；國軍應時刻嚴密監控中國軍隊的動態，並適時採取必要措施，確保國家安全及區域和平穩定。

國防部於26日公布兩年一度的《國防報告書》中，指出自去（2016）年8月至今年12月上旬，中國軍機艦遠海長航訓練的次數多達近30次；而根據圖示顯示，中國軍隊的航行路線多在巴士海峽、台灣海峽、宮古水道一帶。

而《自由時報》報導，國防部長馮世寬稍早表示，近日有位智庫人士向他反映，台灣作為自由民主國家，人民有知情權，包括中國軍機艦遠海長訓的消息。對此，馮世寬回答，國防部和國安機制有相關合作，若有狀況會立即告知民眾。

馮世寬表示，無論任何困難，都會用行動保護國家、捍衛人民。

國防部副部長蒲澤春、國家安全會議秘書長嚴德發、國家安全局局長彭勝竹等官員皆出席。