【選校參考】教部首度公開大專註冊率　中信金融管理學院轉型典範

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）少子化海嘯波及大專校院，教育部首度公布大專「全校」註冊率於「大專校院校務資訊公開平台」，讓學生家長和社會大眾參考，瞭解各校辦學概況。



中央社報導，教育部原預定28日上午10時才公告上網，但意外在27日夜間，網站就已開放。

按照「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」規定，全校學生數未達3000人，且最近2年新生註冊率未達6成的學校，可依「私立學校法」第55條規定，要求限期改善，並進行專案輔導，也就是俗稱的「專案輔導名單」。



根據教育部27日晚間最新公布的資訊，私立技專部分有多校全校註冊率未達6成。包括高苑科大、遠東科大、育達科大、中州科大、修平科大、南榮科大、崇右科大、和春學院、南亞學院、蘭陽學院、台灣觀光學院、高美醫專等。



私立大學部份，未達6成學校包括華梵大學、玄奘大學、開南大學、明道大學、台灣首府大學。



教育部在今年以前，從未公布大專「整校」註冊率，頂多公布到學制。許多媒體自行換算、拼湊專案輔導名單，但都未得到官方證實。

教育部去年僅公布到「學制」註冊率，今年才首度公布「全校」註冊率，方便學生、家長作為升學選校的參考。



在立法院教育及文化委員會要求下，教育部長潘文忠於去年11月備詢時，承諾今年（106學年度）公布全校性的註冊率，讓學生在做生涯選擇時，有更充分的參考資訊。詳細資訊可參考https://udb.moe.edu.tw/。

儘管教育部首度公布的大專「全校」註冊率，中部、南部大專災情慘烈，但也有學校轉型成績佳，包括被教育部視為轉型典範的中信金融管理學院，再創註冊率100%的佳績。



中信金融管理學院前身是興國管理學院，由於師資、財務等問題，連年招生不佳，一度被教育部要求停止招生。後來校方找來中國信託接手、改組董事會，於104年改名中信金融管理學院，並大幅縮編至3個系、招收150位學生。



轉型中信管院後，受惠於規模縮小、大企業招牌、優渥的獎學金、就業保證措施等因素，招生屢創佳績，去年、今年新生註冊率都是完美的100%。教育部屢次將中信管院視為轉型典範，前教育部長吳思華更曾主動拜訪上市公司企業主，希望複製中信成功模式，找大企業救學校。



除了中信管院，其他許多私校在少子女化海嘯中，也試圖力挽狂瀾。

位於台南市的康寧大學，過去招生狀況不理想，104年與同一集團、位於台北市的康寧醫護暨管理專科學校合併（合併名稱為康寧大學），並縮編學系，打出全國唯一「健康產業專業大學」的名號，今年開出的全校註冊率為78.04%，算是中前段班。



高鳳數位內容學院停辦後，校地由一貫道天皇基金會接手，成立私立崇華雙語小學，是國內首個大學變小學的案例。該基金會仍以「一貫道天皇學院」設有一貫道學系和研究所，今年註冊率高達92.86%。



另外，106學年度共有4所學院通過審核，改名大學，包括德霖技術學院改名為「宏國德霖科技大學」，東方設計學院改名「東方設計大學」，崇右技術學院改名「崇右影藝科技大學」，台北海洋技術學院改名「台北海洋科技大學」。



根據最新統計，上述4校的全校註冊率，德霖（62.95%）、東方（67.27%）、台北海洋科大（63.96 %）3校高於6成門檻，崇右55.47%，都仍有努力空間。