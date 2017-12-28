英美雙帥同台 歐巴馬告訴哈利王子：領袖應慎用社群媒體

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合外電報導）昨(27)日，美國前總統歐巴馬(Barack Obama)與英國哈利王子(Prince Harry)一同受邀參加英國倫敦一家廣播電台的談話節目。歐巴馬告訴哈利王子，各地領袖應該審慎的使用社群媒體，並告誡，花費過多時間沉溺於網路世界，恐與真實世界脫節。

不過，根據《美聯社》報導，歐巴馬並沒有直接提到他的接班人川普(Donald Trump)這位將推特(Twitter)視為核心工具與媒介的現任美國總統。​

「我們每一位擔任領袖要職的人，都必須尋找出善用網路之道。」歐巴馬又說：「網路最可怕的其中一點是，人們可能會追尋與真實世界渾然不同的『網路世界』。他們傾向利用特定訊息，強化自己所相信的部分事實，並建立屬於他們自己獨有的『網路世界』。」

歐巴馬也提到，他在白宮的最後一天，儘管還有一堆工作尚未完成，內心卻感到相當平靜。他打趣的說，卸任後的生活真是無比的自由。一早能夠規劃自己的行程，還有時間與愛妻蜜雪兒(Michelle Obama)聊天談心。​

歐巴馬坦言，他挺懷念擔任總統的那8年時間，並認為「歐記健保」(Obamacare)是他任內最驕傲的政績之一。​

對於眾所矚目的下一場英國王子婚禮，哈利王子則在節目最後表示，他與未婚妻—美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）的婚禮，預計在明年5月舉行。但他坦白地說，目前還不知道歐巴馬是否將成為「座上嘉賓」。「因為我們還沒開始討論婚禮的邀請名單，我也不想破壞驚喜感。」哈利王子笑著說。

被詢問到與未婚妻共度耶誕節的情況，哈利王子表示，梅根相當享受與皇室共度的第一個耶誕節。「我的家人們也很喜歡梅根。」哈利王子說。

哈利王子也把握機會，向歐巴馬提出一些非政治性的「有趣」問題。針對「平常多穿著三角褲還是四角褲?」這個問題，歐巴馬以幽默化解尷尬，打趣的說，為了維護卸任後的最後一點尊嚴與形象，他選擇不回答。