2015年癌症人數造創新高 大腸癌人數首度下降

（台灣英文新聞／朱明珠台北綜合報導）國民健康署今（28）日公布2015年國內癌症登記報告，數據顯示新發癌症人數為10萬5,156人，較2014年增加2,009人，其中大腸癌發生人數首度下降，同時也是當年度發生人數及發生率下降最多的癌症。

2015年癌症發生年齡中位數與2014年同為63歲，發生人數(男女合計)依序同為大腸癌，肺癌，女性乳癌，肝癌，口腔癌(含口咽、下咽)，攝護腺癌，胃癌，皮膚癌，甲狀腺癌及食道癌。發生在男性居多者為口腔癌與食道癌，分別為女性的11.6倍與15.8倍皆與吸菸、飲酒、嚼檳榔息息相關。大腸癌發生人數雖10度蟬聯第一，但發生人數首度下降，較103年減少185人，顯示民眾參與大腸癌篩檢的效果已逐漸產生。

2015年男性年齡標準化癌症發生率為每10萬人口336.5人；前10大癌症依序是為大腸癌，肝癌，肺癌，口腔癌(含口咽、下咽)，攝護腺癌，食道癌，胃癌，皮膚癌，非何杰金氏淋巴瘤，膀胱癌；女性年齡標準化癌症發生率則每10萬人口273.1人；前10大癌正依序為乳癌，大腸癌，肺癌，肝癌，甲狀腺癌，子宮體癌，卵巢癌，皮膚癌，子宮頸癌，胃癌。

若從長期趨勢來看，國人整體癌症標準化發生率近年來呈現上下波動，死亡率則呈趨緩且有穩定下降之趨勢。分析10大癌症之標準化發生率，肝癌、胃癌及皮膚癌已連續6年呈現下降，大腸癌、口腔癌、攝護腺癌及食道癌近年來呈現上下波動，乳癌、甲狀腺癌及子宮體癌仍呈現增加狀況。

世界衛生組織指出30-50％癌症的發生是可以避免的，菸、酒、檳、過重或肥胖、不健康飲食、缺乏身體活動、致癌性病毒感染等都是導致癌症發生的危險因子；國人好發的前幾名癌症，都與前述致癌因子有關，民眾不能不防。如：口腔癌與抽菸、喝酒、嚼檳榔息息相關，而肥胖、不健康飲食及缺乏運動等則是導致大腸癌、女性乳癌、甲狀腺癌、卵巢癌、子宮體癌及攝護腺癌發生的主要原因；至於肺癌的發生受到吸菸與二手菸的影響甚大，而室外空污的影響已有國際實證，亦為全球所關切。