中共16款趣味GIF   倡導廉潔反貪腐革新

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）2012年，中國國家主席習近平曾宣布「八項規定」，審議了有關中國共產黨改進工作作風及密切連繫群眾的作法，致力於打擊外界長期以來對於中共貪腐和奢靡的形象。

這八項規定包括：一、領導人要到基層了解真實狀況，傾聽幹部與群眾聲音，切忌搞形式主義；二、精簡會議活動，切實改進會風；三、精簡文件簡報；四、規範出訪活動；五、改進警衛工作，堅持有利於聯繫群眾的原則；六、改進新聞報導，應根據工作需要、新聞價值、社會效果決定是否報導；七、嚴格文稿發表，除中央統一安排外，個人不公開出版著作；八、厲行勤儉節約，嚴格遵守廉潔從政。

但僅宣導無法讓群眾深入了解，中共因此想出了gif動畫的作法，中央纪委監察部網站公布了16款活潑、適用於社群媒體的gif動畫「八項規定表情包」，網站說明，「表情包以廣大網友喜聞樂見的方式宣傳八項規定精神……拉進網友與紀檢監察機關的距離」，增進民眾對八項規定精神的了解。

例如，以鐵槌敲打鐵釘，敲裂「形式主義」、「官僚主義」、「享樂主義」、「奢靡之風」等陋習字樣；或是以成堆文件紛飛散落以倡導「精簡文件」；一拳打垮「特權」二字等，期望能用簡便易懂的動畫傳播中共概念。

然而，美媒Quartz報導，儘管這種做法有別於以往填塞大量文字的文件、難以閱讀和吸收，鮮少人關注，但中國網友仍恐怕不會對這些gif動畫有興趣。