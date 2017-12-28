【大學註冊率】198系所沒學生　台大4博士班0人註冊 

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）少子化海嘯來襲，加上高學歷貶值，造成許多大專校院系所註冊率慘不忍睹。其中又以東部、南部學校，招生情況最慘。

根據「教育部大專校院校務資訊公開平台」公布的最新資訊，106學年度全校新生註冊率低於6成的學校共有17所（不計算宗教研修學院），其中以位於花蓮縣的台灣觀光學院29.87％最低。

中央社報導，台觀學院於民國102年開始，就被教育部列為專案輔導學校，招生狀況長期不佳。董事會原本今年就打算停招，但在學校教職員請求下，決定再試一年。然而最終事與願違。今年日間部只招到74個學生，招生率僅約4成，完全沒達到當初設定的6成目標。



台觀董事會已決議明年除廚藝系外，各系都不再招收新生。9月開學時，便開始轉介學生到鄰近的大專校院，但舊生如果不願轉學，可以原校念到畢業。



全校註冊率第二低的是台南市的南榮科技大學（32.17％），該校曾於105年爆發校長黃聰亮涉嫌販賣偽造學位證書，以及18位學生持「英培爾大學」學士學位，參加轉學考並錄取的爭議事件，重創該校聲譽，由於連年招生不佳，南榮科技大學已被列為專案輔導學校。



位於高雄市的和春技術學院，註冊率僅35.48％，該校近年也遭高教工會檢舉人頭學生等爭議，並呼籲教育部接管。不過教育部認為和春涉及事件屬校務行政層級，主導權在校長手上，而非董事會，缺乏接管的法源依據。

《蘋果》報導則指出，以系所別區分的新生註冊率來看，本學年全台共有198個系所新生註冊率是0，也就是完全沒有新生報到。

招生掛蛋的系所不僅有中後段班的技職校院，也包括頂尖大學。



其中龍頭台灣大學，有4個博士班，完全沒有新生註冊，分別是人類學系博士班、社會學系博士班、分子與細胞生物學研究所博士班、免疫學研究所博士班。



成功大學也有4個博士班無人註冊，包括企業管理學系博士班、國際經營管理研究所(IMBA)博士班、材料科學及工程學系奈微科技博士班、能源工程國際博士學位學程博士班。



此外，清華大學社會學研究所博士班、交通大學材料科學與工程學系奈米科技博士班，也同樣零人註冊。