2017年體育運動精英獎得獎名單

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 昨(27)日的體育運動精英獎頒獎典禮圓滿落幕，最佳男女運動員分別由亞洲標槍記錄保持人鄭兆村以及在世界大學生運動會舉重女子58公斤級別打破舉重世界記錄的郭婞淳奪得。

台灣選手今年8月在台北舉辦的2017台北世界大學運動會（世大運）在地主國創下佳績，因此在最佳男女運動員的獎項上，競爭相當激烈。角逐最佳男運動員的選手包括羽球選手王子維、拿下世大運金牌的「翻滾男孩」李智凱、台灣最速男楊俊翰、打破亞洲紀錄的標槍選手鄭兆村及網球國手莊吉生。角逐最佳女運動員獎的選手包括舉重好手郭婞淳 、世大運滑輪溜冰金牌得主陳映竹 、楊合貞、桌球好手鄭怡靜、以及世界球后戴資穎。

教育部為表揚對體育運動有具體貢獻之我國運動選手、教練、團隊及個人，鼓勵具有令人感佩之運動精神及事蹟，設置精英獎，昨日在台北福華文化會館一共頒發8個獎項，如下：

終生成就獎：蔡辰威 (現任田徑協會理事長)

特別獎：戴資穎 (羽球)

最佳運動精神獎：李智凱 (體操)

最佳新秀運動員獎：許育修 (網球)

最佳運動團隊獎：2017年臺北世大運中華女子籃球代表隊

最佳教練獎：賴建誠 (羽球- 戴資穎的教練)

最佳男運動員：鄭兆村 (田徑-標槍)

最佳女運動員：郭婞淳 (舉重-58公斤級)