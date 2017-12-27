內頁出包新版護照已印製20萬本  成本約8千萬

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，外交部領事事務局今（27）日表示，第一批成本約新台幣8000萬元的新版護照已印製20萬本，將全部回收，另由合作廠商中央印製廠重印。



外交部傍晚臨時舉行記者會，領務局副局長蔡幼文表示，已與中央印製廠確認過，無法僅重印有問題的那2頁內頁，護照將全部回收，另外重印。重印經費由中央印製廠概括承受，由對方估算所需費用。



已印製20萬本護照的成本，她說，1本新版護照成本約404元，20萬本成本約8080萬元，領務局之前已驗收，但尚未付款。



第二代晶片護照製發失誤，外交部昨天晚間舉行臨時記者會，蔡幼文當時表示，會要求中央印製廠以桃園國際機場航廈現貌為基準，重新設計護照內頁圖案，再重新印製發行。新版護照已發出285本，待新版護照重新印製完成後，將通知民眾換領。