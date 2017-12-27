出國旅遊還要工作 台灣比例居全球之冠  

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）旅遊網站Expedia日前公布「2017年全球假期剝奪報告」，發現台灣人旅行時還要處理公事的比例居全球之冠。

Expedia日前針對全球30個國家，1萬5000名受訪者進行調查，並公布「2017年全球假期剝奪報告」，這份報告指出，有44%的台灣人因工作被剝奪的假期，比例為亞洲最低，最高的則是韓國，有81%的人因工作被剝奪假期；不過，實際前往旅行時，則有近5成台灣人在休假時仍需接聽公司電話或收發電子郵件，比例居全球之冠。

Expedia進一步指出，有近8成台灣人在工作時會幻想旅行假期，高於全球14個百分比，同時，也有近8成的人會在工作時規劃旅行，高於全球20個百分比，顯示對不少台灣人而言，期待旅行就是工作動力最大來源。

這項報告也針對全球特休假消化率做調查，結果發現自主性休假制度在台灣並不盛行，主因是台灣許多企業採責任制，員工在工作壓力之下，可能一年休假天數會反而比正常制度來的少，員工有假也不敢休。

綜觀全球，並以行業類別來說，該報告指出，媒體業及行銷業最為嚴重，幾乎是有假也不能休。而以年齡來看，千禧世代則是假期被剝奪最嚴重的族群，佔所有年齡的百分之六十二，而且和資深同事相比，這些年輕人也是最傾向縮短休假時間，並增加工作量的族群。