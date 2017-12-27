喔熊帶路小旅行完結篇 宜蘭大自然之旅

（台灣英文新聞／廖秋煌報導）喔熊帶路小旅行的最後一趟旅行於12月的最後一個星期三早上8點於台北出發，遊覽車載著團員前往宜蘭，行程包含了參訪三富休閒農場，中午享用農場風味餐，然後下午倘徉於仁山植物園和梅花湖。

首站三富休閒農場是一座配合當地生態，順乎自然的景觀農場，結合四季時令讓各種動植物昆蟲等，維持其正常食物鏈之相互關係，並利用動物天敵，來維持環境衛生。大夥漫步於農場，細細品味園區種種，享受與大自然共處的悠閒時光。

中午大家就在三富農場四面群山環繞的環境中，享用鄉土料理風味餐。午餐稍事休息後，大家就前往仁山植物園。

植物園的前身是一個造林苗圃，早期主要生產推廣造林的苗木，隨著國人開始重視環境的綠美化之後，功能逐漸轉型為培育環境綠美化推廣苗木的苗圃。園區林相包括榕楠木類、相思樹、油桐等優勢種群，及薄葉嘉賜木、鴨腱藤等稀有種，近400種的植物，其中包含了45種的蕨類。在植物園吸足了芬多精之後，下一站也是旅途的最後一站就是梅花湖。

梅花湖由於湖形狀似五瓣梅花，故取名為「梅花湖」。三面環山外，湖旁有座吊橋，在環湖公路及湖心的浮島上，可俯瞰整個湖面，漫步在湖畔旁，別有一番風情。環湖道路，全長約四公里，行走其間清風徐來，令人敞懷心胸。

在散策於湖邊小徑後就來到了這趟行程的尾聲，在經過一天自然的洗禮之後，大夥也滿足地踏上了歸途。

團員與喔熊合照於三富休閒農場​

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團員與喔熊合照於三富休閒農場​

團員與喔熊合照於仁山植物園​