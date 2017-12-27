五月天桃園開唱 「超人力霸王」擔任驚喜嘉賓

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）五月天《少年他的奇幻漂流》MV，請來日本「超人力霸王」演出，是是該系列誕生50年來首度與海外藝人合作，最近五月天LIFE《人生無限公司》在台開業，他們也空降桃園，一同打卡上班，其中涅歐斯攻打黑暗巴爾坦的精彩現場，連影迷阿信都看到忘我。

五月天從小就非常熱愛「超人力霸王」，這次演唱會能邀請他們擔任嘉賓，團員都嗨到爆炸，阿信還興奮問傑洛：「Do you love mayday?」傑洛也順勢點頭，接著怪獸更一時興起，抓著黑暗巴爾坦的螯直捅阿信，逗樂全場。

搭上演唱會熱潮，桃園機場捷運也打造專屬「五月天彩繪列車」，車廂內外都有滿滿的五月天，「老闆」冠佑也跟風打卡搭機捷「上班」，他說：「今天我坐機捷過來的，我覺得蠻有趣的，不會塞車，沿途風景蠻漂亮。」更透露搭機捷時聽到旁邊的人提及「下一站是棒球場，今天不知道是哪二隊在打」，笑盼全場2.4萬名歌迷能大聲高歌，讓場外的人都知道五月天在棒球場開唱。

休息一天後，五月天昨展開第3場演唱會，由家家擔任開場嘉賓，接連演唱《命運＋塵埃》、《I Love You Bon Bon》、《家家酒》讓歌迷大飽耳福，家家年底也將在台南、高雄與大家跨年。

五月天LIFE「人生無限公司」巡演3月起自高雄起跑，到年底一直唱到明年的桃園11場，這套巡演這9個月共跑32城市、65場，吸引226萬人次，明年也將繼續巡演。