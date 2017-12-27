淡海國際教育園區-「日德俄文化」新體驗

「淡海國際教育園區」淡水國中、正德國中、竹圍高中 及淡江高中等4所國高中學生，今（27）日參加淡江大學辦理之「 茶、舞與歌謠：日德俄文化體驗營」，開啟在地學校國際教育特色文 化及語言體驗。

新北市教育局於2014年開辦「淡海國際教育園區」，以「全球視野 、語言精進」為主軸，透過課程與教學發展、教師專業發展、 國際交流及學校國際化等4個方向，建構完善的國際教育體系。 為促進淡海國際教育園區內的12所學校與大學校院之結盟， 除持續與真理大學合作外，今年也與淡江大學共同辦理異國文化體驗 課程。

此次營隊規劃以茶、舞與歌謠為主題，分別介紹日本傳統茶道及阿波 舞，安排德語兒歌教唱，讓學生們了解德國歷史悠久的師徒制與紮實 的基礎訓練；此外也介紹俄國的餐飲文化，以及俄語的發音與書寫， 讓在場的同學像是親自到俄國，享用俄羅斯豐富的文化盛宴。

淡水國中柏翰同學提到：「這次的課程體驗日本的茶道、舞蹈和傳統 服飾，比直接到日本觀光更能瞭解當地文化。」正德國中捷羽同學說 ：「今天的課程讓我更清楚俄國人吃些什麼、喝些什麼、 他們的茶有哪些特色，使用哪些器皿等。」

新北市政府教育局表示，期待藉由淡海國際教育園區學校與大學的合 作，引進與整合國際教育資源， 提供本市學子體驗及理解國際多元文化，涵育成世界公民。