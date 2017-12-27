中華電信2018年1~6月國際電話促銷優惠方案

中華電信公司為回饋客戶，提供農曆春節期間拜年優惠，並且實施市話撥打009國際電話優惠、快樂講優惠及行動撥國際滿額回饋等優惠方案，讓您與國外的親友有話慢慢說。

農曆春節除夕至初三（2月15日~2月18日）市話客戶全天候撥打009國際電話至中國大陸、香港、美國、加拿大，每通電話不限通話時間，可享優惠費率每6秒0.1元(每分鐘1元)，讓您春節拜年講得久，福氣越長久！

春節之外，中華電信亦提供市話客戶於促銷優惠時段撥打009國際電話至中國大陸、香港、美國、加拿大，每通電話前9分鐘可享優惠費率每6秒0.1元(每分鐘1元)，日本每通電話前9分鐘可享優惠費率每6秒0.6元(每分鐘6元)。

針對高用量的國際電話客戶，中華電信提供市話住宅及行動電話個人客戶009/019快樂講優惠方案，客戶申請美加快樂講、澳洲快樂講、中港新快樂講，每月繳交定額月租費，當月最高可享免費通話900分鐘，超過免費分鐘數亦可享優惠費率。

中華電信亦提供行動撥國際滿額回饋好禮方案，凡行動電話客戶撥打009或019國際電話，可享滿額回饋好禮，行動企業客戶或個人客戶只要撥打客服專線0800-080-100，選擇參加A方案、B方案，或是C方案，不分時段撥打009或019國際電話，每月只要滿200元，或每季滿1,000元，即可依登記方案獲贈回饋好禮，早登記早享受，打越多，回饋越多！