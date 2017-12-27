2018年值得期待的18件事

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合外電報導）不論你今年過得如何，你都必須認知到一件事情：2017年即將結束!幸好，2018年有許多新奇有趣的事情值得我們引頸期盼，替未來一年增添歡樂色彩。根據《CNN》報導，其中包括精彩賽事、創新發明與科技突破。

1. 冬季奧運

每隔4年舉辦一次的冬季奧運，明年2月將於素有「韓國阿爾卑斯」之稱的平昌盛大開幕，為期2週。比賽項目包括越野滑雪、跳臺滑雪、北歐混合式滑雪、競速滑冰、花式滑冰、短道競速滑冰、冰上曲棍球等。讓我們拭目以待！

2. 皇室婚禮

英國王位第5順位繼承人—哈利王子(Prince Harry)與未婚妻梅根馬克爾(Meghan Markle)將於明年5月舉行婚禮。根據媒體報導，婚禮將採自然的鄉村風格。

3. 精彩電影

如果你不想虛度2018年，你大概得把你自己全年都牢牢的黏在電影院座椅上。明年絕對不可錯過的必看英雄系列電影如2月將上映的《黑豹》（Black Panther）、5月將上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）。另外，美國奇幻冒險片《時間的皺摺》（A Wrinkle in Time）與刺激冒險片《侏羅紀世界：殞落國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom）也分別預計在3月與6月上檔。

4. 《冰雪奇緣》音樂劇

廣受全球大小朋友喜愛的迪士尼電影《冰雪奇緣》明年要在紐約百老匯上演音樂劇了！劇長將超過4小時，希望觀眾到時候別「興奮過度」了！

5. 世界盃足球賽

4年一度的世界盃足球賽，其盛況猶如足球界的皇室婚禮。今年將於6至7月在莫斯科舉辦，全球一共有200支足球隊共襄盛舉。

6. 常人登月

美國矽谷的太空探索公司「月球快遞」（Moon Express）表示，2018年必將發射航空器至月球，朝「讓富人登月亮」的目標大邁進。「月球快遞」為史上第一家獲得美國政府認證，可發射登月航空器的私人公司。

7. 必看影集

美國科幻劇《黑鏡》（Black Mirror）、驚悚推理劇《侍女的故事》（The Handmaid's Tale）、政治諷刺喜劇《副人之仁》（Veep）、科幻驚悚劇《西方極樂園》(Westworld)、選秀節目《美國偶像》（America Idol）等，皆將在明年推出新一季的影集。美劇迷們千萬別錯過了!

8. 無頭療癒機器貓

日本今年所研發出的「Qoobo」無頭療癒機器貓，有著毛茸茸身體與會擺動的尾巴。隨著主人撫摸的不同方式，機器貓的尾巴會跟著擺動、蜷曲，達到療癒心靈的效果，跟真正的寵物貓咪反應十分相似。

9. 皇室寶寶

英國王室今年9月又傳出好消息，威廉王子的愛妻凱特王妃懷上第三胎，產期預計在明年4月。屆時全球又會吹起一陣皇室寶寶狂潮。

10.特斯拉「電動卡車」

經過特斯拉執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）在Twitter上的數度宣傳後，特斯拉的電動卡車終於要在明年正式與世人見面。此項汽車產業的科技大突破，可望改寫貨運業的歷史。

11. 美國期中選舉

繼2016年底美國的總統大選後，美國國內政治的下一場焦點即為2018年11月的國會期中選舉。這場國會選舉戰似乎已悄悄開打，明年更將進入白熱化階段。

12.最新抗掉髮化療大突破

你可能曾經聽過相關報導。基本上，這項最新抗掉髮化療的重大突破，所使用的方法是在患者接受化療的過程中與結束後，冷卻其頭皮。此項作法被證實能有效降低患者掉頭髮的機率，也被認為是2018年最受矚目的醫學最新進展。

13. 《權力遊戲》出新書?

中世紀史詩奇幻题材的美國電視連續劇《權力遊戲》，在全世界擁有廣大觀眾。粉絲們皆盼望作者喬治·R·R·馬丁(George R.R. Martin)能在明年推出新一集著作，讓粉絲們能先睹為快！

14. 飛往南極的航班

在2018年以前，如果你想飛到南極，除非是糾團包機，或是你剛好是一隻迷航的小鳥。明年起，首班自阿根廷最南端起飛，飛往南極洲西摩島（Seymour Island）的班機即將正式開通!此舉預估將製造龐大商機。

15. 時間膠囊的開啟

位於美國德州阿馬里洛的「氦紀念碑」成立於1968年，(The Helium Time Columns Monument)，不只是為了紀念氦的發現，也提供遊客一項獨一無二的有趣科學體驗：時間膠囊。不同的時間膠囊將在每隔特定年份(如25、50、100，甚至1000年)固定開啟。自1968年後，睽違50年的時間膠囊將於2018年開啟旅客們上半世紀的驚奇時空之旅。

16. 潛入鐵達尼號的海底冒險之旅

鐵達尼號的粉絲—「鐵粉」有福了!自明年5月起，「鐵粉」將有機會潛入海底，展開一場鐵達尼號的海底冒險之旅。雖然旅費要價10萬美金，要價不斐，但旅遊業者回應，這個價格相當公道，納入百年通貨膨脹的考量後，約等於當初1912年搭乘鐵達尼號頭等艙的票價!

17. 電子競技站上國際舞台

在國際奧委會表示，電子競技（ESports）是體育運動後，明年的第18屆亞洲電競比賽將在印尼雅加達登場。電子競技首度納入比賽項目之中。

18. 重大史事周年慶

2018年分別為一次世界大戰100周年紀念年與美國人權法案通過50周年紀念年。所以如果你有什麼目標，最好盡快在2018年達成，讓後人能當成重大史事周年慶祝!