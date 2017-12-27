好險有「米」，保您發財！台北富邦銀行投保獨家贈發財米

歲末年終正是檢視自己與家庭理財計畫的好時機，台北富邦銀行特別提醒，保險規劃是個人退休及家庭理財計劃不可或缺的一環，而多數保險費率具有隨年齡調漲的特性，建議民眾應每年檢視個人及家庭保險規劃，及早補足保險缺口！體貼客戶需求，北富銀特別推出「好險有『米』，保您發財」活動，2018/2/28之前至北富銀購買壽險主約商品，限量8,000份的「如意平安發財米」等您帶回家！

北富銀指出，如同為自己每年安排身體健康檢查一般，別忘記對家庭保險作健診！保險應隨著個人健康條件(例如家族病史、職業風險)、人生階段不同(出社會、結婚生子、購屋、退休等)、家庭經濟支柱的工作性質變動以及社會環境變動(例如醫療照護制度、稅賦優惠法令等)來進行調整，如此保險才能到位；此外，目前亦有部分保險商品兼具投資功能，讓民眾在補足保障缺口同時兼顧投資理財需求。建議民眾在新一年度展開的同時，重新檢視自己以及家庭保險規劃，此時不僅年終獎金入袋資金較為充裕，且能依當下狀況與未來需求做適度調整，以最萬全的準備迎接嶄新的一年。

北富銀的「如意平安發財米」全台限量8,000份，送完為止！「如意平安發財米」擁有大紅喜氣的外包裝，每組共有兩包150g米(合計300g)，上面以象徵花開富貴的牡丹花圖樣搭配「平安」、「發財」字樣，讓您在新年度的初始，就將豐衣足食、闔家如意平安、財運亨通的好運象徵帶回家！歡迎客戶就近至台北富邦銀行各分行洽詢相關細節。