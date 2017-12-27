【更新】為平息新護照風波　外交部領事事務局長請辭下台

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 外交部今(27)日18時發布新聞稿表示，有關外交部領事事務局發行之第二代晶片護照內頁機場圖樣誤植事，經查該局局長陳華玉及前任局長龔中誠（目前擔任駐加拿大代表）於擔任局長期間負責推辦本案，惟未善盡督導之責，顯有疏失。為負起三級機關首長應有之行政責任，外交部簽奉行政院核定，將陳局長降調外交部參事、龔大使調部辦事，並自即日起生效。至本案相關人員之懲處，外交部將依照「公務人員考績法」等相關規定及程序儘速辦理。



外交部對此一誤植再次向社會各界表達歉意，並將切實檢討本案相關流程，妥善處理後續事宜。

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 繼昨(26)日民眾爆料台灣第二代晶片護照內頁第4頁及第5頁之「臺灣桃園國際機場」圖案，誤植類似「美國杜勒斯（Dulles）國際機場」圖案後，外交部領事事務局當晚致歉。外交部傍晚5時30分起將舉行記者會說明第二代晶片護照製發誤失行政責任處置，外交部人事處長郭素卿及領務局副局長蔡幼文都將出席。

最新消息指出，領務局長陳華玉今(27)日在記者會中道歉並表示為負起行政責任，昨天已向部長請辭。

這是新版護照內頁圖樣引發爭議後，外交部首波人事異動。