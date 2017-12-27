板橋凱撒 家宴冬令暖心鍋物 「五」私分享

2017即將進入尾聲，天氣也一路冷至2018年，此時最需要的就是暖心鍋料與美味湯底，與親朋好友同桌相聚大嗑美饌、一起溫暖跨年。位於板橋凱撒大飯店三樓的家宴中餐廳獻出冬令壓箱寶，即日起提供五種冬令暖心鍋物：廣式枝竹羊肉鍋、帝王藥膳羊肉鍋、檸檬香茅咖哩蟹鍋、牛奶海鮮鍋及南洋肉骨茶鍋，湯底食材皆由主廚精挑細選與搭配，同時針對不同鍋物的風味更特別調配出秘製醬料，為咬下的每一口好料再提味加分，不只滿足挑嘴的味蕾、更是暖和饕客們的心，一起倒數邁入新年。

近期溫度遽降，需要具有美味湯底的鍋物料理來溫暖身心，板橋凱撒大飯店主廚近期推出五道私房風味鍋，已成為饕客們到店必點的冬季饗食。廣式枝竹羊肉鍋的廣式湯底以陳皮、草果等中藥材滷製，再加入腐竹、馬蹄、北菇、冬筍、甘蔗、薑、蒜苗等熬煮入味，選用帶皮帶肉口感滑嫩的澳洲羊肉，搭配白腐乳醬及用大蒜提煉過後的豆撈醬，增添整體香氣與多元風味。帝王藥膳羊肉鍋的濃郁湯底則是由多種養生藥材熬煮而成，內含人參鬚、白芍、川芎、黃耆、熟地等，滋補中氣的當歸與枸杞更是不可少，堪稱帝王級養生的藥膳盛品，再以不搶戲的腐乳醬及豆瓣醬，讓羊肉於口中化開的美好滋味令人無法抗拒。

牛奶海鮮鍋以牛奶、鮮奶油、柴魚高湯依照精心調配的比例調製出滑順湯頭，保有口口細緻甘醇的奶香，再加以綜合手工丸、草蝦、蘭花蚌及鮮魚片等主要食材入鍋，將整鍋湯頭除了濃醇香之外，更增添了海鮮精粹的鮮甜風味！主廚特別推薦搭配獨門醬料「海龍王醬」享用，吃得到整隻澎湖小管外，以微辣的海鮮味呈現不同以往的牛奶鍋品更是絕妙。源自家宴中餐廳熱門經典招牌秋蟹料理，經由主廚巧手調製而成的檸檬香茅咖哩蟹鍋，帶有泰式咖哩微辣口感搭配富滿清新香茅的湯底，再與主角花蟹一起熬煮出令人意猶未盡的濃順口感，能將寒氣一掃而散，另外再搭配以香茅、香菜、胡椒、波菜等調製的香茅青檸醬，以醬中的青檸香氣來點綴鍋中的甘香鮮甜。充滿異國風味的南洋肉骨茶鍋以新加坡知名料理肉骨茶做為基底，以甘草、玉竹、川芎、桂皮、當歸、八角等用料與高湯熬煮，具有濃醇口感，搭配以湯頭濃縮提煉的肉骨茶醬及蘋果、白酒調製的韭菜花醬，不僅增加味蕾層次感、更能去油解膩。

除了各具獨特風味的主題鍋物外，同時也可選擇加點的單品包括油花分布均勻的雪花牛肉片、口感緊實的黑毛豬肉片及純手工製作綜合手工丸等。綜合手工丸包括蝦丸、花枝丸、翡翠魚丸及墨魚丸，其中特別推薦墨魚丸保有滿滿的墨汁香氣與顆粒分明的花枝肉，翡翠魚丸則是每一口都吃得到細緻入味的澎湖海菜，口口紮實彈牙、真材實料！即日起至2018/3/31，家宴中餐廳提供冬季暖心鍋物，每鍋NT$1380起，加點單品為NT$300起，歡迎所有喜愛冬季鍋物料理的饕客們一同分享美味「家宴」迎新年。