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板橋凱撒 家宴冬令暖心鍋物 「五」私分享

By  台灣英文新聞
2017/12/27 17:24

2017即將進入尾聲，天氣也一路冷至2018年，此時最需要的就是暖心鍋料與美味湯底，與親朋好友同桌相聚大嗑美饌、一起溫暖跨年。位於板橋凱撒大飯店三樓的家宴中餐廳獻出冬令壓箱寶，即日起提供五種冬令暖心鍋物：廣式枝竹羊肉鍋、帝王藥膳羊肉鍋、檸檬香茅咖哩蟹鍋、牛奶海鮮鍋及南洋肉骨茶鍋，湯底食材皆由主廚精挑細選與搭配，同時針對不同鍋物的風味更特別調配出秘製醬料，為咬下的每一口好料再提味加分，不只滿足挑嘴的味蕾、更是暖和饕客們的心，一起倒數邁入新年。

近期溫度遽降，需要具有美味湯底的鍋物料理來溫暖身心，板橋凱撒大飯店主廚近期推出五道私房風味鍋，已成為饕客們到店必點的冬季饗食。廣式枝竹羊肉鍋的廣式湯底以陳皮、草果等中藥材滷製，再加入腐竹、馬蹄、北菇、冬筍、甘蔗、薑、蒜苗等熬煮入味，選用帶皮帶肉口感滑嫩的澳洲羊肉，搭配白腐乳醬及用大蒜提煉過後的豆撈醬，增添整體香氣與多元風味。帝王藥膳羊肉鍋的濃郁湯底則是由多種養生藥材熬煮而成，內含人參鬚、白芍、川芎、黃耆、熟地等，滋補中氣的當歸與枸杞更是不可少，堪稱帝王級養生的藥膳盛品，再以不搶戲的腐乳醬及豆瓣醬，讓羊肉於口中化開的美好滋味令人無法抗拒。

牛奶海鮮鍋以牛奶、鮮奶油、柴魚高湯依照精心調配的比例調製出滑順湯頭，保有口口細緻甘醇的奶香，再加以綜合手工丸、草蝦、蘭花蚌及鮮魚片等主要食材入鍋，將整鍋湯頭除了濃醇香之外，更增添了海鮮精粹的鮮甜風味！主廚特別推薦搭配獨門醬料海龍王醬享用，吃得到整隻澎湖小管外，以微辣的海鮮味呈現不同以往的牛奶鍋品更是絕妙。源自家宴中餐廳熱門經典招牌秋蟹料理，經由主廚巧手調製而成的檸檬香茅咖哩蟹鍋帶有泰式咖哩微辣口感搭配富滿清新香茅的湯底，再與主角花蟹一起熬煮出令人意猶未盡的濃順口感，能將寒氣一掃而散，另外再搭配以香茅、香菜、胡椒、波菜等調製的香茅青檸醬，以醬中的青檸香氣來點綴鍋中的甘香鮮甜。充滿異國風味的南洋肉骨茶鍋以新加坡知名料理肉骨茶做為基底，以甘草、玉竹、川芎、桂皮、當歸、八角等用料與高湯熬煮，具有濃醇口感，搭配以湯頭濃縮提煉的肉骨茶醬及蘋果、白酒調製的韭菜花醬，不僅增加味蕾層次感、更能去油解膩。

除了各具獨特風味的主題鍋物外，同時也可選擇加點的單品包括油花分布均勻的雪花牛肉片、口感緊實的黑毛豬肉片及純手工製作綜合手工丸等。綜合手工丸包括蝦丸、花枝丸、翡翠魚丸及墨魚丸，其中特別推薦墨魚丸保有滿滿的墨汁香氣與顆粒分明的花枝肉，翡翠魚丸則是每一口都吃得到細緻入味的澎湖海菜，口口紮實彈牙、真材實料！即日起至2018/3/31，家宴中餐廳提供冬季暖心鍋物，每鍋NT$1380起，加點單品為NT$300起，歡迎所有喜愛冬季鍋物料理的饕客們一同分享美味「家宴」迎新年。

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