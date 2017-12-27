來去寺廟、教會跨年  迎接盼望祝福的2018

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北報導）元旦3天連假即將到來，還沒安排出遊計畫嗎？新北市淡水區的緣道觀音廟、石門區的北海道場等多家宗教團體都有特色跨年活動，不妨安排到各宮廟、教會體驗不一樣的跨年，再參加新北元旦升旗健走，祈求新的一年好運連連。

民政局宗教禮俗科長藍品畯表示，新北市有許多寺廟、教會都坐落在山明水秀之處，除了祈福，也是民眾旅遊踏青的最佳景點，還有許多廟宇的跨年活動更年年吸引爆滿民眾參加，不輸農曆春節搶頭香的人潮。

像位於淡水區的「緣道觀音廟」，寺廟外觀採仿唐式建築風格，透露出自然古樸莊嚴之美。跨年活動於12月31日晚間9:30開始，除施放煙火，並帶領現場民眾跨年倒數、上頭香，及舞動「新年開運禪」，為嶄新的一年舞出好運，及敲響「佛乘妙音法鐘」十聲，象徵十大一如、十全十美。

廟方並準備經開光加持的「吉祥如意平安福」500個，庇佑求得者事業、財運、健康、平安一整年，參加民眾只要連續擲出三個聖筊即可獲得。

另外，石門區的佛光山「北海道場」，依山引海，遠離都市塵喧，也是朝聖好去處。道場將在12月31日下午4點開始舉行跨年念佛活動，晚間12點結束，邀請民眾以虔誠念佛之心迎接新年，並將念佛功德迴向十方大眾，參加民眾皆可獲結緣品1份，將平安帶回家。當日下午2點起並有接駁車在淡水捷運站前接駁。還有板橋區基督教江子翠行道會、新店行道會也分别在2017最後一天晚間8點、9點，舉行跨年禱告會，還有詩歌演唱，迎接盼望祝福的2018，參加民眾也可以填寫許願卡，祝禱願望成真。