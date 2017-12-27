鴨蛋、雞蛋蛋黃越紅越營養？ 食藥署：迷思

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）各種蛋類食品是民眾日常生活的主要飲食來源，但選購時往往有個迷思認為雞蛋或鴨蛋的蛋黃顏色較紅橙，口感、香氣和營養價值較高。其實蛋黃的顏色源自於雞的食物，跟營養價值無相關；另一方面，若過於鮮豔，則要當心不肖商人違法添加工業用染料蘇丹紅色素。

食藥署表示，為了提高蛋品販售單價，有些業者會於飼料中添加胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素或蝦紅素等脂溶性色素，經過禽類吸收代謝後，這些色素會累積在蛋黃中，蛋黃色澤就能加深；但天然色素成本較高，有些不肖業者為了降低成品，就在飼料中添加脂溶性蘇丹紅色素，以取代天然色素，藉此也能夠使蛋黃變得更紅潤、增加賣相。

蘇丹色素為工業用染料，不得添加於食品中，常見蘇丹色素有蘇丹一號（紅色）、二號（紅色）、三號（棕紅色）、四號（深褐色）等，可能具有基因毒性及潛在致癌性。此外，蘇丹色素除了可能非法被添加於動物飼料中，國際間在辣椒粉、辣椒油、辣椒醬、咖哩粉及含辣椒的加工產品等食品也曾驗出蘇丹紅。

食藥署建議，消費者不要挑選顏色過於鮮豔、看起來不自然的食品，並提醒消費者，不論黃色或紅色的蛋黃，皆有相等之營養價值，不用過度在意蛋黃的色澤，買鴨蛋時千萬別只顧著挑選「紅」蛋黃！