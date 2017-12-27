南韓慰安婦報告出爐　批評前政府搞黑箱

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓外交部「慰安婦工作小組」報告結果今(27)日出爐，嚴厲批評日韓在2015年簽署的慰安婦問題協定，以及簽署該協定的前總統朴瑾惠。若南韓要求重啓協議，則勢必會導致日韓關係惡化。

根據日本《時事通信社》報導，今年7月31日，南韓外交部為了檢驗前總統朴瑾惠政府，在2015年12月與日本達成的慰安婦問題協定，而達成以外長康京和為首，設立「慰安婦工作小組」的結論。工作小組內包含日韓關係、國際法和人權問題的權威人士，將調查兩國談判過程和協定內容。

而根據韓國《朝鮮日報》，工作小組表示「高階談判一直是黑箱狀態，不只是協議內容，當時的政府連韓方的負擔都沒有公諸國民」，且「在慰安婦等歷史問題中，不應該只考慮韓日關係，而要準備考慮全盤均衡的外交戰略，讓韓國不至於在對外關係上，蒙受任何負擔」，並稱當時南韓外交部反對，在協議文裏宣告慰安婦問題已經「不可逆地解決」（불가역적 해결），但青瓦台（韓國總統府）卻相當強勢，當作沒聽見外交部的勸告。

工作小組還批評談判過程中，被害者的聲音完全沒有被納入考慮：朴槿惠政府把慰安婦協定當成普通的外交問題，雙方往來幾封書信就結束了。

此外，工作小組還表示當時韓方是強調日方「道歉」的不可逆性，但是到最後卻變成了「解決」的不可逆性。對此，當時外交部也指出這樣是不恰當的，但青瓦台也是視若無睹。

最後，工作小組譴責朴槿惠政府，讓日本只要付10億日圓賠償就可以了事，而沒有積極地將南韓受害慰安婦的想法寫進協議之中，完全忽視慰安婦的人權。

現任南韓總統文在寅曾表示，南韓人民不接受這項協議。雖然文在寅政府很可能據此調查結果，宣佈要跟日本重新談判，但由於「維也納外交關係公約」並沒有提到政府的黑箱作業或違背民意，可以當作國際合議無效或得取消的理由，且南韓必定得靠日本配合，北韓問題才會有進展。因此「慰安婦工作小組」的報告，可能導致文在寅陷入外交困局。

韓國慰安婦報告出爐 批評前政府搞黑箱

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