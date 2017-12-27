台灣特有亞種瀕絕「東方草鴞」　衛星追蹤揭神秘面紗

(台灣英文新聞 / 生活組 台北報導) 農委會林務局昨(26)日舉辦「草鴞保育研究成果記者會」，宣布台灣首度使用衛星發報器進行野外動向追蹤的研究成果。記者會上指出，東方草鴞 (簡稱草鴞)是台灣特有亞種，也是已知12種貓頭鷹中唯一在草生地棲息繁殖的留鳥，亦是目前係野生動物保育法公告「瀕臨絕種保育類野生動物」。

自今(2017)年開始，林務局與台南市政府、台南市野生動物保育學會共同合作進行衛星發報器追蹤研究計畫，首次透過衛星發報器進行野外的動向追蹤，揭開了草鴞生態習性的神秘面紗，更為草鴞保育開展出新的篇章。

世界各國對草鴞的活動生態幾乎一片空白

林務局表示，根據歷年紀緣，草鴞除了僅在苗栗、新竹少數縣市未有發現紀錄外，全台均有分布。但是零星的目擊紀錄所能累積的生態資料相當有限，目前已知除了在西南縣市有少數穩定的繁殖紀錄之外，其他對於草鴞覓食、活動和個體擴散資料都相當缺乏。

因此如何能夠更了解個體在野外的活動狀況，成為規劃草鴞保育策略急需解決的重要課題。因為，世界各國對草鴞的活動生態幾乎一片空白。

▲照片由林務局提供

通報救傷個體多 生態研究現曙光

台南市野生動物保育學會表示，台南市每年均有數量不一的草鴞被民眾意外發現，這些因為不明原因虛弱或誤中鳥網的個體，經由台南市政府的救傷通報系統而被安置醫療，多數在調養後均能順利野放。

台南市野生動物保育學會表示，今年首度嘗試在野放個體身上使用背負式衛星追蹤發報器進行追蹤，用以了解野放後個體之夜間移動與白天停棲等活動模式的生態資料。

10月下旬首隻繫上衛星發報器 記錄每日生活點滴

台南市野生動物保育學會說，首隻草鴞個體是在10月下旬順利野放，透過衛星每日所傳回的座標資料顯示，野放初期草鴞在原地停留較長的時間熟悉適應之後，接下來就開始向外進行較長距離的飄泊移動。

另外，透過回傳的資料也顯示，草鴞每天選擇作為睡覺休息的日棲點不一樣之外，不同日棲點間彼此距離甚至達3-5公里之遠。而日間休息的地點，在追蹤器電力結束之前，也未有重覆再利用的情形。可見，草鴞居無定所的生態行為，顛覆了過去大家既有的觀念和想像。

▲照片由林務局提供

白晝日棲點近人類活動範圍 林務局建全救援救傷通報系統

台南市野生動物保育學會表示，草鴞白天所使用的日棲點，位置幾乎都相當靠近人類活動的範圍內，甚至直接緊鄰屋舍，或位於人車往來繁忙的交通要道周圍。

初步分析結果顯示，這些白天棲息地點均是高度擾動的草生地環境，在短時間內經歷過人為耕種、整地或野火焚燒等地貌改變，顯示草鴞對於環境的人為干擾，具有一定程度的適應和耐受能力。

台南市野生動物保育學會說，在農地及其周邊地區活動的草鴞，主要的獵物以鼠類為主，與其他農田生態系的野生動物一樣，深受農藥和毒鼠藥的潛在威脅。

為了環境生態與友善農法，林務局公告自2017年起禁止販售、使用加保扶等4種劇毒農藥。 這項決定，將有助於緩解包括草鴞在內，許多野生動物所面臨的生存困境。除此之外，林務局和地方政府也積極宣導非收穫期禁用鳥網，協同保七警力配合查緝和拆除非法網具等工作。

▲照片由林務局提供

林務局表示，生態系中每一個物種都很重要，而且是環環相扣，健全的生態的循環本身就能層層節制。草鴞與老鼠在田間，原本是捕食者/獵物的關係，鼠藥的使用雖然在短時間可以減緩鼠害，但是草鴞也可能因此受害而減少。在缺乏捕食者的清況下，鼠類族群很快再恢復繁殖後，就會帶來更嚴重的危害。

林務局說，自(2018)年全新視野的「國土生態保育綠色網絡計畫」，將從里山倡議的精神出發，選擇草鴞分布的熱區，進行社區培力紮根，透過友善農法的推廣，減少毒鼠藥、農藥的使用，將綠色保育觀念深入農業生產體系。再造生態、生產、生活三生共好的目標。

草鴞小檔案 (文字與圖片由林務局提供)





學名：Tyto longimembris pithecops

英名：Grass Owl

別名：東方草鴞，猴面鷹

分類：鴞形目，草鴞科

身長35cm，體壯碩，翼甚寬且長。雌雄羽色相似，成鳥臉扁平，無角羽，臉部白色呈心形的顏盤，邊緣具深色細紋，頭頂及體背大致呈暗褐色，佈有細小白點，腹部淡黃白色，佈有稀疏細黑斑。

台灣特有亞種，為極稀有的夜行性留棲猛禽，不遷徙，主要出現在中南部500m以下平原且有高草灌叢的開闊地。於夜間覓食，飛行時鼓翼安靜無聲，採伏擊獵食，喜安靜停於視野佳的高處上等待食餌出現，發現後直接迫近獵物撲殺。以鼠類、野兔、爬蟲、昆蟲、蝙蝠及其他鳥類等為食。