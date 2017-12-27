黑人母生下白皮膚女兒 醫生：機率百萬分之一

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）英國一名60歲的柏金斯(Christopher Perkins)是白人，4年前與牙買加籍的黑人妻子生下一女，夫妻倆原本預期女兒會是皮膚黝黑的混血兒，但沒想到女兒竟然白皙皮膚，還有一雙藍色大眼睛，儼然是個白人小女孩，直到最近終於有醫生解釋，其實他們女兒的狀況非常罕見，是「機率百萬分之一」的孩子。

據《每日郵報》報導，柏金斯與45歲的妻子布雷克(Sophia Blake)育有一名現年17歲的大女兒，而且大女兒就像一般白人、黑人的混血兒一樣擁有健康小麥肌，4年前小女兒Tiara來到這個世上，卻把全家人都嚇了一跳，Tiara皮膚白皙、金髮碧眼，與他們預期不同

4年以來，夫妻兩被指指點點，還曾有一次他們帶蒂雅到醫院做檢查，布雷克卻被誤認為是照顧蒂雅的社工人員。布雷克表示「當助產士將女兒抱過來給我時，我被她的膚色嚇壞了！甚至一再追問醫生和護士『這真是我的小孩嗎？』」夫妻倆也曾懷疑是否抱錯小孩。

醫生解釋，一般而言，深膚色是顯性基因，所以當父母親皮膚中的黑色素愈多，小孩的膚色自然也會愈黑，但可能是布雷克家族裡才有白人基因，而且這種情況也只有百萬分之一的機率，實屬罕見。