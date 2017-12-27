家逢變故遠嫁來台 新住民創業展新生

（中央社記者楊思瑞台南27日電）從越南遠嫁來台的新住民阮美玲，原本的人生目標是在家鄉當幼稚園老師，卻遭逢家庭變故放棄學業，現在是2個孩子的媽。因廚藝不錯，今年自己開了一家早餐店，頗受鄰居肯定。

34歲的阮美玲個性樂觀開朗，除了廚藝不錯，臉上更常充滿親切笑容，逢人就問好。今年8月在台南市玉井區創業，獲得不少鄰居鄉親支持，成為早餐店常客。

阮美玲今天受訪時表示，當年她在越南努力準備大學考試，人生目標是成為幼稚園老師。後來因家庭遭逢變故，就放棄考試遠嫁來台。由於母親早年曾在越南、泰國等地經商，精心鑽研各式特色料理，她從小耳濡目染學到不少，自己最擅長調製咖啡及飲品。

她說，原本擔心屬於農村生活型態的玉井居民比較沒有外食習慣，早餐店生意會不好，但現在許多附近鄰居都變成老顧客。因為很多客人是一大早就要上山工作，她每天凌晨3時就要開始備料，雖然看起來辛苦，但能在先生支持下擁有自己的事業，是很幸福的事。

阮美玲和先生育有11歲、3歲的兒子，她表示，一定要努力經營自己的家庭生活，並說自己就像電視劇「加油！美玲」的真實版，不管人生遭遇多大的困難，都要用正面的態度打敗挫折。

移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任陳泗村今天到早餐店為阮美玲加油打氣。他說，希望阮美玲也能適當休息，有空時和家人一起參加移民署相關活動，除了放鬆心情，也能將正面向上的力量，傳達給其他新住民姐妹。