BBC盤點2017流行用語　台灣「Seafood」榜上有名

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合報導）發揮創意是網友的本能。2017年中港台網友因應時事，創造了許多有趣的流行語。今年台灣網友常說的「感恩『Seafood』、讚嘆『Seafood』」，竟然也榮登BBC所整理出來的華人圈流行語排行榜。

台灣：「Seafood」

社群網路上最近常看到的「Seafood」指的是海鮮嗎?當然不是。

今年9月，台灣媒體爆出，佛教如來宗的信徒們集資約4千萬新台幣，買下兩輛勞斯萊斯超跑。而其中一輛更讓如來宗的創始人妙禪師父用於私人代步。不少網友批評妙禪是藉宗教歛財的神棍，因此戲稱他為「Seafood」（師父的諧音）。

根據《BBC》報導，集資購買跑車的信徒們，雖然承認他們確實有購買跑車，但聲稱該跑車送給妙禪師父，是因為他有如信徒們的「摯愛至敬父親」、「生命的導師」、「已明心見性的佛陀」。

2004年，本名劉錦隆的妙禪成立佛教的支派如來宗。全台共有三十個精舍，約有十萬名信徒，令人驚訝的是，其中不乏政商菁英與知識份子。由於信徒多穿著紫色衣服，因此妙禪也被揶揄「紫衣神教」。

香港：「薯片」與「777」

「薯片」與「777」跟香港特首選舉有關。今年三月，香港舉行特首選舉，然而僅1,200名「選委」具投票資格，又候選人僅兩名：一為前財政司司長曾俊華，另一名則為前政務司司長林鄭月娥。

(香港前財政司司長曾俊華。 翻攝自臉書)

(香港特首林鄭月娥。 維基百科​)

留鬍子的曾俊華，被網友認為長相酷似知名的「品客洋芋片」(Pringles)商標圖案，而被稱作「薯片叔叔」，其支持者則為「薯仔」或「薯粉」。林鄭月娥，則因時常收拾下屬搞出來的殘局，人稱「奶媽」。

而今年選舉最終由「奶媽」獲得1200票中的777票，當選為新任香港特首，因此林鄭月娥又獲得新綽號「777」。

中國：「犯我中華者，雖遠必誅」

近來中國愛國主義興起，中國國產電影《戰狼2》更是將其推向高峰。「犯我中華者，雖遠必誅」即為《戰狼2》裏的一句台詞，也是該片的中心思想。

《戰狼2》不僅上映時間適逢中國人民解放軍建軍90週年，更刷新了許多票房記錄。這句話也成為中國人在表達愛國情操時的新興經典用語。

(《戰狼2》是一部2017年中國現代軍事動作片。 維基百科)