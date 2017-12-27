(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)昨（26）日，日本首相安倍晉三的內閣，正式歡慶五歲生日，成爲戰後日本第三長壽的內閣。安倍和其他閣員紛紛回顧了這五年的成果，以及闡述自己對未來的展望。

日本《NHK》報導，安倍在昨日表示，人民用選票表達的支持，是他能夠順利推動各項政策的最關鍵因素。而副總理兼財務大臣麻生太郎則告訴記者，「五年前日銀（日本央行）開始實施貨幣寬鬆政策，造就了日圓大幅貶值，拉高了企業的普通收益。另外，和五年前相比，國內生産毛額也增加了一成，薪資也有所增長」。

不過他也承認，目前大部分的公司仍然把多出來的收入，變成保留盈餘，囤積在公司戶頭，而不是拿出來給員工加薪，或者是加碼投資。因此之後能否逼出企業的保留盈餘，將是日本政府要面對的最大問題之一。

而經濟產業大臣世耕弘成則表示，雖然股價和就業情況等數字確實有改善，但公司投資和個人消費的力道仍顯不足，因此認爲政府必須要繼續加強經濟政策。

另外，自民黨政務調查會會長岸田文雄，對記者表示，自民黨重囘執政黨的這五年，經濟有明顯成長，且就業狀況和工資均有顯著改善。而在外交方面，日本在國際社會上的存在感也不斷升高，高度評價自家內閣的執政成績。

不過在野黨顯然還是對安倍有許多不滿。最大在野黨立憲民主黨黨魁福山哲郎表示，安倍的經濟政策並沒有增加出口，摒除通膨影響的實質工資也沒有變高。

他認為，這顯示認爲只要先把餅做大，老百姓縱使吃不到大餅，也可以舔到一點糖粉，因此政府不必在乎財富重分配的「涓滴理論」（日語：トリクルダウン，英語：trickle down）根本是錯的：日本人民沒有感覺自己變富有。

不僅如此，福山還批評安倍不斷破壞日本的立憲主義和民主主義，仗著自己政黨占多數，在國會不斷搞人海戰術讓法案通過，無視在野黨的聲音。

而面臨崩潰危機的日本「民進黨」黨魁大塚耕平，更是直接點出「從實質工資和生活狀況來看，相對貧窮的家庭正不斷增加。安倍經濟學遺禍根於後代，是場大失敗」。他也主張，民進黨、立憲民主黨和「希望的黨」必須加緊合作腳步，讓選民可以有自民黨以外的選項。

而希望的黨黨魁玉木雄一郎也異口同聲地表示，三黨應團結對抗自民黨，並稱「股價確實在上漲，就業情況也確實有改善，這方面是值得贊許，但是就業情況改善的代價就是公司人手不足」。

另一方面，日本共產黨書記局長小池晃，強烈批評安倍「用『欺騙』和『唬弄』贏得選戰、用多數暴力爲所欲爲的這五年，人民得到的就是貧困、貧富不均跟分裂」。

「日本維新會」黨魁大阪府知事松井一郎，則稱讚安倍外交政策成功，但也認爲由於自民黨已經和官僚機構高度挂鈎，因此沒有辦法改變公務員退休後，專任民間機構高層的「空降」現象等内部問題。但是松井還是承認，安倍透過選票證明選民的支持，因此「完全是及格的」。

執政五年成績單出爐 安倍外交經濟政策亮眼

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