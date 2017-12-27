美國平均壽命連2年下降 主因疑為藥物濫用

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國官方數據顯示，2016年藥物濫用人數比2015年暴增了21%，甚至恐是美國平均壽命連2年下降的主因。今年10月總統川普更形容濫用情況為國恥，並視為國家緊急問題。該篇研究刊登於《美國精神病學雜誌》（The American Journal of Psychiatry）。

美國官方統計顯示，2016年因藥物濫用死亡人數達63600人，高於2015年的52000人。其中最大禍首是合成鴉片類藥物「吩坦尼」（fentanyl）。

63600人中主要年齡層為25到54歲，約三分之二也就是42000人因毒品而死亡，包含海洛因、鴉片類藥物、美沙酮、吩坦尼，或是半合成鴉片類藥品等處方籤止痛藥；其中因吩坦尼而死亡的人數一年內暴增了一倍，總數超過19000人，分析原因主要是非法製作的毒品多混有海洛因等其他致命藥品。

另外，因海洛因致死者共15500人，處方籤止痛藥致死者達14500人。其餘多是因服用過量的鎮定劑、古柯鹼和冰毒，或是混藥的行為。而根據2017年初步分析，藥物濫用死亡人數恐繼續攀升。

美國2014年的平均壽命是78.9歲，2015年78.7歲，去年是78.6歲。美國前一次連續2年平均壽命下降的情況，發生在1960年代初期，當時因流感大暴發。

統計還顯示，美國老人越來越長壽，但年輕人的死亡率卻攀高。

而根據哥倫比亞大學上月發表的研究發現，分析了記錄庫中超過1萬3千筆死於濫用鴉片類藥物的數據後，光是2015年超過半數的患者有慢性疼痛的困擾，其中多數患者同時也有精神方面的疾病，例如焦慮和憂鬱。由此證明，有慢性疼痛的患者於精神健康方面也常遭拖累，換句話說，研究凸顯治療慢性疼痛患者時，需兼顧患者的心理健康，以避免併發成為精神疾患，如此才能從根本做起杜絕藥物濫用的情形。