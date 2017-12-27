「文藝使節」殷張蘭熙98歲逝世

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 有「文藝使節」美譽、也是「大陸工程」董事長殷琪母親的殷張蘭熙，22日以98歲高壽辭世。自1992年逐漸罹患失智症已25年的她，曾任中華民國筆會會長，3名子女今(27)日於各報發訃告，「遵母親遺願儀節從簡，不設靈堂，不另行追悼儀式」。

綜合媒體報導，殷張蘭熙於1920年9月12日出生，畢業於華西協和大學外文系、哈佛大學研究所，1949年隨夫婿大陸工程公司創辦人殷之浩來台灣，並曾於東吳大學外文系擔任副教授一職。

1961年美國新聞處資助Heritage Press出版社英譯台灣的小說和新詩，殷張蘭熙擔任「新聲」（New Voices）一書的主編，並選入作家白先勇、敻虹等人作品，把當時的台灣小說與新詩英譯介紹給國際，更是台灣首位有系統作台灣文學英譯的人。

1972年，殷張蘭熙與林語堂創辦「中華民國筆會英文季刊」（The Chinese Pen Quarterly），並擔任主編長達20年。1985年榮膺中華民國筆會會長。

1990年「國際筆會」（International PEN，IPEN）第55屆世界大會，殷張蘭熙獲殊榮，被推選為國際筆會終身副會長。1992年逐漸罹患失智症，在其丈夫殷之浩過世後病情加重。其子女將她送到美國療養，直到2006年返台定居。今(2017）年12月22日殷張蘭熙逝世，享壽98歲。

殷張蘭熙曾出版One Leaf Falls詩集，譯作有「綠藻與鹹蛋」（Green Seaweed and Salted Eggs）、「象牙球與其他」（Ivory Balls and Other Stories）、「智慧的燈」（Lamp of Wisdom）、「城南舊事」（林海音原著，殷張蘭熙、齊邦媛翻譯，香港中文大學出版）。

▲殷張蘭熙的3名子女今(27)日於各報發訃告，「遵母親遺願儀節從簡，不設靈堂，不另行追悼儀式」。(照片由中央社提供)