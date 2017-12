「文藝使節」殷張蘭熙98歲逝世

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 有「文藝使節」美譽、也是「大陸工程」董事長殷琪母親的殷張蘭熙,22日以98歲高壽辭世。自1992年逐漸罹患失智症已25年的她,曾任中華民國筆會會長,3名子女今(27)日於各報發訃告,「遵母親遺願儀節從簡,不設靈堂,不另行追悼儀式」。

綜合媒體報導,殷張蘭熙於1920年9月12日出生,畢業於華西協和大學外文系、哈佛大學研究所,1949年隨夫婿大陸工程公司創辦人殷之浩來台灣,並曾於東吳大學外文系擔任副教授一職。

1961年美國新聞處資助Heritage Press出版社英譯台灣的小說和新詩,殷張蘭熙擔任「新聲」(New Voices)一書的主編,並選入作家白先勇、敻虹等人作品,把當時的台灣小說與新詩英譯介紹給國際,更是台灣首位有系統作台灣文學英譯的人。

1972年,殷張蘭熙與林語堂創辦「中華民國筆會英文季刊」(The Chinese Pen Quarterly),並擔任主編長達20年。1985年榮膺中華民國筆會會長。

1990年「國際筆會」(International PEN,IPEN)第55屆世界大會,殷張蘭熙獲殊榮,被推選為國際筆會終身副會長。1992年逐漸罹患失智症,在其丈夫殷之浩過世後病情加重。其子女將她送到美國療養,直到2006年返台定居。今(2017)年12月22日殷張蘭熙逝世,享壽98歲。

殷張蘭熙曾出版One Leaf Falls詩集,譯作有「綠藻與鹹蛋」(Green Seaweed and Salted Eggs)、「象牙球與其他」(Ivory Balls and Other Stories)、「智慧的燈」(Lamp of Wisdom)、「城南舊事」(林海音原著,殷張蘭熙、齊邦媛翻譯,香港中文大學出版)。

▲殷張蘭熙的3名子女今(27)日於各報發訃告,「遵母親遺願儀節從簡,不設靈堂,不另行追悼儀式」。(照片由中央社提供)