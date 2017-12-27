故宮新票價明年1月上路　兒童、年長者、新住民皆受惠

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）有鑑於營運成本增加，同時為擴大南北院參觀之互動性，國立故宮博物院將自107年1月1日起，調整北、南兩院新票價及措施，除了北漲南降的大原則之外，為落實兒童文化平權，凡18歲以下，不分國籍，免費入館；另依老人福利法第25條規定，對於65歲以上本國籍老人優惠參觀方式如下：平日免費、假日應收取半價（新台幣75元）。由於元旦為全院免費參觀日，新票價措施真正上路，將於107年1月2日開始。

故宮表示，依據規費法第11條規定，規費之收費基準為業務主管機關應考量辦理費用或成本變動趨勢、消費者物價指數變動情形及其他影響因素定期檢討，每三年至少應辦理一次。故宮於104年6月27日修正發布之參觀收費標準，該年7月1日起開始施行後，至今(106)年7月2日止已屆滿三年。自107年1月1日起，重新修正故宮參觀收費標準，修正重點如下：

一、北部院區普通參觀券調整為新臺幣350元、團體參觀券價格調整為新臺幣320元，南部院區參觀券價格調整為新臺幣150元。本國遊客憑身分證享150元優惠仍維持現狀不變。

二、依老人福利法第25條規定，對於六十五歲以上本國籍老人優惠參觀方式如下：平日免費、假日應收取半價(新台幣75元)。

三、增列南北聯券：外國籍遊客及團體遊客可持北部院區普通參觀券(票價為新臺幣350元)或團體參觀券(票價為新臺幣320元)，得憑票根三個月內另參觀南部院區；本國遊客可持南北院票券(新臺幣150元)三月內憑票根參觀另一院區。

四、依照我國「兒童權利公約施行法」第2條規定，公約所揭示保障及促進兒童及少年權利之規定，具有國內法律之效力。兒童權利公約第1條所指之兒童，係指未滿18歲之人。今為促進博物館參觀活動之國際化，將本院原定學齡前兒童免費參觀之規定，修正為國內、外遊客未滿18歲者均享免費參觀此一優惠措施。

故宮認為，此次門票調整除配合相關法規辦理外，也冀望透過票價優惠等措施，鼓勵遊客連動暢遊故宮南北院區，達到帶動南北院區觀光發展的效益。