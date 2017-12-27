(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)美國喬治城大學安全研究教授奧麗亞娜‧馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）在最新一期的國際政治領域權威雜誌《外交事務》（Foreign Affairs）上發表文章，指出雖然美國政策圈子內，一直有中國北韓是「唇齒相依」的兄弟的想法，認爲如果韓戰再次爆發，中國可能會派兵介入，以保護北韓政權能夠繼續存在。但馬斯特羅懷疑，這很可能已經不符合現實。

她認爲雖然在檯面上，中國和北韓仍維持友好的外觀，但兩國私底下關係，卻不斷在惡化。因此，就算中國真的在情勢不穩時派兵，這也絕對不是單純出於「兄弟之誼」，而是單純爲了保護中國的國家利益。而這也讓美國與中國的利益可能相同，為兩國可能在北韓問題上，創造合作空間。

最近一些美中互動，似乎支持馬斯特羅的説法。

例如韓國《東亞日報》先前轉述日本《朝日新聞》報導，川普和習近平在今（2017）年11月進行高峰會時，同意分享北韓制裁的履行狀況，以及制裁對北韓經濟的影響。

另外，兩位領袖還決定在相關軍事部門間，裝設熱線，並定期召開會議，交換資訊。透過熱線系統，兩軍高層和情報機關，將可以更方便地和對方聯繫。

此外，為了避免朝鮮半島局勢突然發生重大變化，駐韓美軍司令部和中國軍方北部戰區間，也將設置熱線系統。

多名美國政府內部人士均表示，這是為了提高中國履行制裁義務透明度的措施。因為中國對制裁的實際效力，握有關鍵性的影響力。

而對中國來說，由於美國不斷加強對北韓的軍事壓力，導致戰爭的可能性不斷升高，因此有必要和美國軍方保持密切聯繫，以便掌握最新動態。

另外，內部人士還稱，兩位領導人在高峰會確認了以下三點（1）不允許北韓擁有核武；（2）不斷增強對北韓施壓，直到金正恩放棄核武；（3）提高制裁措施的透明度。

雙方同意，為了確認中國對北韓制裁的透明度，中國商務部和稅務、金融單位等相關機構，將間隔數周或數個月，定期向美方報告中方的制裁情況。

另外，雙方還將交流制裁措施對北韓造成影響的相關資訊，並且共同討論若北韓政權瓦解，要如何確保北韓的核武，不落入有心人士手中，以及該怎麼處理湧至境外的北韓難民。

不過，對中國來説，完全拋棄金家王國，是否真如馬斯特羅，所言符合其國家利益，似乎還有待時間證明。

韓國《朝鮮日報》昨天才指出，美國衛星發現北韓船隻從去年10月以來，於黃海的公海上，接受其它船隻的石油。美國懷疑，這些船隻是中國船隻，並且已經對日本和韓國進行通報。

根據美國衛星照片，這些船隻刻意選擇遠離朝鮮半島，在靠近中國的海域授受貨物。據稱，這些貨物絕大多數都是石油。對此，韓國政府內部人士表示「北韓和中國的船隻在西海（서해，中文日文稱黃海）進行如此大規模的走私，是前所未聞的」，並指出值得注意的是，此現象是在去年9月，安理會大幅度限制各國出口石油製品到北韓之後才出現的，因此可推測中國仍然相當希望，繼續維持金正恩的權力穩固。

朝鮮半島若出事 中國將不救金正恩？

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