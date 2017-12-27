(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)在聖誕節當天，台裔日本「民進黨」大咖議員蓮舫，才剛傳出將加入「立憲民主黨」，讓黨勢堪憂的民進黨緊張兮兮，深怕曾任該黨黨主席的蓮舫離黨，會導致骨牌效應，讓民進黨垮臺。不過，才過了一天，民進黨最擔心的事就發生了。

日本《NHK》報導，蓮舫在26日下午，向民進黨提出了離黨申請書，並對立憲民主黨黨魁枝野幸男，提交了入黨申請。

民進黨和立憲民主黨本來同屬民進黨，但是在上個月衆議院大選前，以枝野爲首的一批議員脫黨獨立，成立立憲民主黨。此後民進黨的氣勢，便猶如風中殘燭。而民進黨的分裂，也對該黨的政治資金有重大的打擊。民進黨最重要的靠山，勞方團體「日本勞動組合總聯合會」（簡稱「聯合」），開始暗示對民進黨和立憲民主黨的不滿，而大選後，「聯合」事務局長相原康伸甚至發表談話，譴責在野黨不團結，是自民黨大勝的主因，並指出「聯合」可能會結束對民進黨的支持。

遞交入黨申請後，蓮舫接受了國會記者團的採訪，表示立憲民主黨較適合實現她所追求的政策目標。她還表示，自己和枝野本屬一黨，因此在廢核、對下個世代的所得重分配等議題上，意見也較爲相似。

而面對記者詢問她何時決定加入立憲民主黨，蓮舫稱自己原本希望，民進黨可以成爲足以制衡自民黨的大黨，讓日本再次步入健全的兩黨制。不過透過上個月的大選發現，民衆並不信任民進黨，因此她便開始考慮，應該「站在何處」，才能夠讓民進黨和立憲民主黨共同的政策，能夠得到實現，而最後決定加入立憲民主黨。

日本「民進黨」何去何從？ 台裔大咖蓮舫正式離黨

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蓮舫在昨天發表的聲明，稱將「在立憲民主黨再次出發」（圖片來源：蓮舫官方網站）