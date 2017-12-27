東南亞基本薪資新年喊漲！ 台企成本增

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）新南向政策鼓勵台灣企業南進，但包括越南、印尼，及柬埔寨等多個東南亞國家，明年每月基本薪資均確定調漲，其中，越南分4區調漲，漲幅介於6.13～7％。同樣地，柬埔寨明年每月基本薪資，將由今年的153美元，調高至170美元，漲幅11.11％，恐增加當地新聘員工的人事成本。

工商時報報導，越南第一區的河內、胡志明市與週遭部分縣市，2018年每月基本薪資，由2017年的375萬越南盾，再調高至398萬越南盾，調幅6.13％，躍居越南每月基本薪資最高的區域。至於越南第四區明年每月基本薪資，將由目前的258萬越南盾，再調高至276萬越南盾，調幅逾6.97％，居越南明年基本薪資調幅最高的地區。

同樣，印尼的Serang地區明年每月基本薪資，將由今年逾325萬盧比，再調高至逾354萬盧比，調幅約8.71％。

至於緬甸今年每月基本薪資為3,600緬元，明年基本薪資也醞釀調高至4,000～4,800緬元，但迄今還未拍板定案。

報導指出，寶成、豐泰、鈺齊-KY、六暉-KY、宏全、正新、建大、華豐、達新、百和、及廣隆等多家上市公司，均已在東南亞設廠，且當地海外廠每月員工的薪資，都高於當地基本薪資，加上近年陸續增加自動化設備，料可降低明年基本薪資調高的衝擊程度。