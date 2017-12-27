美國推健保無共識 《紐時》：應向台灣學習！

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）美國現行健保醫療費用超高，涵蓋全民健康照護的歐巴馬健保（Obamacare），也就是《病患保護及可負擔醫療法》（Patient Protection and Affordable Care Act，簡稱ACA）吵了多年仍無結論，《紐約時報》26日一文以台灣健保為例，認為美國應該參考台灣經驗和完善的健保系統，「對一個相較之下在健保體系花費較少的國家來說，台灣確實達成了很多目標。」

美國印第安納大學醫學系教授卡羅爾（Aaron E. Carroll）與公衛教授Austin Frakt共同在《紐時》Upshot單元撰文，以「躍升為單一支付者模式（Single-Payer）：台灣可教我們的事」為題，提到25年前台灣健保仍不完善，直到1995年3月起制度完全改變，也盛讚台灣上下改變的勇氣，讓該制度仍一直走下去，並不斷進化。

卡羅爾指出，台灣全民健保施行前，台灣請哈佛經濟學家蕭慶倫（William Hsiao）擔任全民健保總顧問，集結各國學者的意見和不同國家健保體系比較後，最終決定台灣全民健保的制度。卡羅爾進一步強調，台灣的健保涵蓋層面廣，比美國的Medicare醫保體系還全面。

卡羅爾認為，「對一個相較之下在健保體系花費較少的國家來說，台灣確實達成了很多目標。」不過他坦言，用台灣和美國比有點不合比例，但台灣比很多美國州政府都大，事實上可以借鏡台灣經驗。

他也表示，台灣重建健保體系的野心值得美國學習，台灣只花了5年計畫、2年推動立法就完成此事，值得學習。