WTA百大性感榜　詹詠然躍升亞洲第一

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）美國知名部落客「WTA性感榜 (WTA hotties)」 公布2017年百大性感女網球員。台灣好手詹詠然前進10名到第47名，成為亞洲第一性感。

Nownews報導，在2017年WTA百大性感榜上，「丹麥甜心」Caroline Wozniacki，從去年第2重返榜首。詹詠然從去年57名升至第47，在亞洲也首度超前「印度庫娃」Sania Mirza的第52。

今年詹詠然和「瑞士公主」辛吉絲Martina Hingis搭檔，拿下9座冠軍金盃，包含四個大滿貫之一的美網，之後兩人同登女雙世界球后，並且一舉囊括WTA和ITF兩大網球組織的年度最佳女雙組合，也是台灣第一人。

搭檔Hingis光榮退役後，詹詠然新賽季將攜手世界第5的捷克好手Andrea Hlavackova， Hlavackova曾在2011年奪得法網雙打冠軍，2013年美網雙打冠軍，此外她也是今年WTA年終賽雙打冠軍得主。

詹詠然25日在臉書上分享喜訊，WTA雙打世界排名榜，終於將詹詠然的英文名字，正式改為「Latisha Chan」。晚間詹詠然則搭飛機赴澳洲，備戰新賽季首戰，將於31日開打的布里斯本網賽。