報復搶快！美國駐聯合國大使：將刪減聯合國預算

（台灣英文新聞／車懿恬綜合外電報導）美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley)上周日(24日)表示，針對2018年到2019年聯合國的預算，美國方面已完成協商談判，將刪減美國所提供的經費，減少數額約2.85億美元。

據《CNN》報導，海利在聲明中提到：「不會再讓美國人民(對國際社會)的慷慨大方，被佔盡便宜。」、「將持續找出其他能夠提升聯合國行政效率，同時又能保障我們(美國)利益的方法。」

一名美國政府官員也表示，美國會將經費投注於聯合國兼具功能性與合理性的服務。

(由上圖表可知，美國為聯合國經費的最主要的提供國，倘其刪減經費支出，對聯合國影響甚遠。 圖:美聯社)

一般而言，聯合國兩年為一期的預算經費約為55兆美元，而其中，美國對預算的貢獻往往最多，遠超過其他國家。但海利對於刪減美國所提供的經費一事，並無進一步說明相關細節。

海利這項於平安夜所發表的聲明，發生在聯合國兩項重大決議之後。外界認為這可能是美國所採取的「報復行動」之一。

第一項決議，係聯合國安理會於12月18日，針對埃及所提出一項有關耶路撒冷地位的決議草案進行表決。根據《美國之音》報導，該草案內容主要為「任何改變聖城耶路撒冷特徵、地位、人口構成的決定和行動都不具法律效力，必要時應依據安理會相關決議予以廢除。」另外，該決議同時要求所有國家都不要派駐大使館至耶路撒冷。身為安理會常任理事國的美國，在此決議中投下其史上第一次的否決票，使此決議胎死腹中。

第二項決議，則為聯合國大會於12月22日，以128票贊成、9票反對，所通過「要求美國撤回對耶路撒冷為以色列首都的承認」的決議。海利也在該項決議通過後，揚言將記下那些投贊成票的國家，並回報給美國總統川普。

川普也讚賞海利所發布的聲明，並說：「就讓那些國家真對我們(美國)投下反對票吧！我們將因此省下很多錢，我們也不在乎。」