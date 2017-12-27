【有毒牙】台東海域首次發現　罕見卡氏尖頷烏鯊

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）行政院農委會水產試驗所進行例行性台東海域、魚類相調查時，在台東縣東河鄉外海350公尺深處，捕獲5尾罕見小型鯊魚。

經鑑定後，確認這些鯊魚為台東新記錄的卡氏尖頷烏鯊(學名Trigonognathus kabeyai)，英文名viper shark，日文名ワニグチツノザメ，是屬於烏鯊科 (Etmopteridae)的小型鯊魚。

農委會水產試驗所新聞稿指出，目前全世界僅於日本、夏威夷及台臺灣發現此品種。

1986年首次在日本愛知縣330公尺深海捕獲此品種，1987年在德島縣捕獲第2尾，1990年由東京大學的望月賢二及大江文雄教授發表為新屬新種。

此品種的屬名描述三角形(trigonon)的顎部(gnathus)，種名(kabeyai)則為表彰採集者壁谷裕道船長。

台灣先前分別在東港及南方澳的拖網混獲中發現這個品種。本次在台東海域以單層刺網捕獲5尾樣本，尾叉長介於26.2 - 32.6公分。其中有1尾存活，低溫包裝攜回水產試驗所，嘗試以10℃低溫海水飼養，但僅存活1日。

​卡氏尖頷烏鯊的牙齒，與一般鯊魚的利齒完全不同，仔細觀察此品種最明顯的特徵，就是牙齒均為針狀牙，活似蛇類毒牙。這也是英文名viper shark的由來。

更特別的是上下顎部分可往前方延伸，搭配尖牙可有效突襲獵物，這種獨特進食方式與尖吻鯊科的歐氏尖吻鯊(Mitsukurina owstoni)相當類似。

另外，此品種有日夜垂直洄游的可能，白天主要棲息在300-400公尺深海處，夜間則隨著獵物如小型燈籠魚群，移動至水深150公尺處淺海覓食。

牠們和大多數烏鯊科成員一樣，腹部有發光器，但其功能是為了相互溝通，亦或為了吸引燈籠魚等獵物，仍有待釐清。