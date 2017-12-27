闖成功嶺事件 役政署長林國演請辭獲准

（台灣英文新聞／政治組 台北綜合報導）役政署長林國演今（27）日請辭獲准，內政部長葉俊榮表示，他非常期待林國演能制止駕駛說的話，尊重國軍執勤，役政署也會跟104旅詳細討論哨口進出的SOP，避免類似情況再發生。

有網友在臉書發文指出，林國演22日下午搭車進入成功嶺營區時，哨兵攔下後，「下車闖進營區」，等輔導長和待命班衝出來，才交出證件識別登記，林國演的駕駛還下車辱罵哨兵。

葉俊榮上午列席立法院內政委員會時，向立委報告此事。葉俊榮說，林國演自己心裡覺得不安，上午去找他表示要離開現職，在聽完林國演更完整陳述過程後，「我同意了他的辭職」，但也借重其役政專業，林國演將回到內政部擔任參事。

葉俊榮受訪時指出，這件事情處理過程確實需要改進，「非常期待署長制止駕駛說的話，能表現出對國軍執勤的尊重」，葉俊榮說，處理過程一切須合乎法律規定。

葉俊榮轉述林國演說法表示，過去多年來進出哨口都沒問題，雙方協勤也正常，如果能釐清哨口進出的SOP（標準作業程序），較能避免類似事情發生。役政署會跟104旅就哨口進出SOP進一步詳細討論。

立法院外交及國防委員會今天審查國防部107年度預算，民主進步黨籍立法委員王定宇認為，馮世寬要獎勵哨兵的做法很好，並詢問列席的馮世寬對林國演請辭的看法。馮世寬僅簡短回應：「尊重他們（內政部）的決定。」