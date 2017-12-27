政院年終記者會 賴清德：發展經濟造福國人

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）行政院於周三上午舉行「賴院長2017年終記者會」，行政院長賴清德、副院長施俊吉、秘書長卓榮泰、發言人徐國勇出席。賴清德表示，他上任的目的就是要率領團隊、推動政務發展經濟造福國人！

ETtoday報導，賴清德以「樂業台灣提升經濟」、「掃黑緝毒安居環境」、「生生不息」，「均衡台灣」四大方針為施政報告重點，他提到，明年有機會推出財收支劃分法政院版本，他當過立委、市長，深深覺得非直轄市缺人缺錢，人才留不住，必須解決這個問題。

賴清德表示，他上任已經超過3個月，而他接任行政院長，最主要的目的就是率領團隊、推動政務發展經濟造福國人，「因此勉勵我的團隊一定要誠實面對台灣現在遇到的問題」。

賴清德強調，這些努力希望推動國家朝向五方向發展，包括文化台灣、綠能矽島、智慧國家、公益社會、幸福家園，而未來也會朝向這5方向努力。

首先，建立樂業台灣提升經濟：鬆綁財經法規，從函釋、行政命令。這些包括：修正政府採購法，爭議調解仲裁併行；鬆綁保險資金參與公共建設及長照效率投資；強化單一窗口招商中心效能，建構明確有效的環評制度，精進土地開發審議機制。

建立掃黑緝毒安居環境：￼￼￼緝毒方面，建立全國毒品資料庫中心，社區掃毒推行窒息式計畫，檢警調憲海巡海關六大系統全面啟動；掃黑方面，組織犯罪條件「持續性或牟利性」、「擴大沒收有效剝奪犯罪不法所得」。

生生不息：2017 年2月起65歲以上老人人口超過0-14歲幼年人口，2018 年老人人口超過 14%邁入高齡社會，2024 年人口最高峰為 2374 萬人，15-64 歲工作人口於 2015 年達高峰後開始下降。未來政府目標為出生率提高至1.4，人口數不低於2千萬人。

育人方面：0-2歲擴大照顧補助，加強社區公共托育；2-5歲增設公立幼兒園、非營利幼兒園、私立幼兒園比照公立幼兒園收費，詳細計劃在農曆年後跟外界報告。攬才方面，透過「外國專業人才延 攬及雇用法」優化外人來台就業環境，透過「產業創新條例」 修正吸引新創人才。移民方面，研擬制定「新移民法」，補足人力缺口。