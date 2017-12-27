富邦證券輔導  金穎生技業績發表會公佈2018年1月掛牌上櫃

由富邦證券輔導的金穎生物科技股份有限公司(1796)於26日舉行上櫃前業績發表會，公佈預計於2018年1月掛牌上櫃。金穎生技成立於1999年，以微生物發酵量產為最重要核心技術。除為國際大廠代工外，目前自主研發生產的主要發酵類產品，含紅麴、納豆激酶、益生菌等微生物發酵產品及牛樟芝、靈芝、冬蟲夏草等食藥用菇菌發酵產品。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，金穎生技目前為國內外知名大廠提供專業發酵代工服務，並自行開發牛樟芝、納豆激酶、乳酸菌、酵素、多醣體、紅麴等產品。近年來隨著健康意識提升，各類營養保健品需求漸增，金穎生技以齊全的製程設備及技術為後盾，持續深耕既有客戶及開發新客源，目前客戶群已遍及美國、中國、歐洲、日本等國家，致力於成為國際級微生物發酵量產專家。

金穎生技董事長張曉莉表示，微生物發酵是一個必需型產業，廣泛應用於食品、藥品、工業、農業、綠能、環保、材料等領域，隨著人口高齡化、環境污染嚴重、綠能的需求等因素，以及生物技術的進步，使得微生物發酵產業有更多更好的發展前景。金穎生技自成立以來即專注於各式微生物發酵之開發與量產，主要競爭優勢為擁有菌種培養之各式參數與培養基最佳化之快速建立專業能力，能在最短時間內將其產能放大至50噸產量，並維持菌種活性與效能一致。2017年7月與泰國國家科技發展局所管轄之國家遺傳工程與生物技術中心(以下簡稱BIOTEC)簽訂工業用生物性製品技術與市場合作備忘錄，即運用金穎生技具優勢之微生物發酵量產專長，將產品應用領域從食品類延伸至工業酵素類。