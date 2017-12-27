首爾出現 「憤怒屋」　專供民眾紓壓洩憤   

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）你現在覺得滿腔怒火嗎，「憤怒屋」可能很適合你！南韓首爾弘益大學附近，最近開設了「憤怒屋」，專門供民眾洩憤紓壓。

《韓國時報》27日報導，進入「憤怒屋」的房間內，有個橡膠假人已經乖乖站在裡面等著挨揍。牆上還掛了兩個橡膠輪胎，任君處置。

店家會提供客人碗盤等瓷器、還有小家電、鐵鎚和球棒等。

展開發洩行動前，客人要穿上防護設備，包括塑膠外套、安全帽和耳塞。行動展開後，往往在店家的大廳，就可以聽到摔碗盤， 和使勁用球棒敲打電器的巨大聲音。還有尖叫和大笑的聲音。



店家表示，自從今年4月開業以來，已經有好幾千人上門光顧。

店家如何收費呢？他們表示，發洩怒氣的方式有很多種。破壞東西算是最溫和的一種，10分鐘砸10個碗盤，收費2萬韓幣(約540元台幣)。

不過大多數客人都選擇瘋狂發洩的方式，收費18萬韓幣(約4860元台幣)。你可以盡情地丟碗盤，不限數量，也可以隨意砸毀老舊家電，例如電視、電腦螢幕或是印表機等。

老闆娘說，上門的客人，大多是20到30歲左右。 周末上門的客層比較多樣化。

店家表示，​他們希望客人離開房間的時候，壓力減少，心情也變好。

現代人生活壓力大已是普遍現象。在台灣，最近也陸續出現不少類似的憤怒屋。