第20屆國家生技醫療品質獎26日揭曉  22團隊受肯定

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）第20屆「國家生技醫療品質獎」昨（26）日舉行頒獎典禮，由近320項獲SNQ國家品質標章的參賽項目角逐，評選出22個獲獎團隊，由生策會王金平創辦人、張善政會長以及監察院張博雅院長頒出2金6銀14銅，給予得獎者高度肯定和卓越榮耀。

評審團總召集人陳維昭在致詞時提到，這幾年在獎額限制的情況下，已將醫院和護理類的金奬、銀奬、銅奬的標準從「達到」世界第一、亞洲第一和全國第一的水準，提升到「至少」為第一，這可說是本獎項20年來對台灣醫療進步的成就見證。

今年兩個金獎落在護理類和醫院類，由林口長庚醫院的燒傷護理和台大醫院的體外維生系統輔助急救（葉克膜）獲得，前者創造了感染率、平均住院天數及死亡率皆優於亞洲及歐美各指標醫院的優異成果，後者改寫全球急救醫療常規，且該急救措施存活率為世界最高。銀獎則有衛生福利部雙和醫院的離島偏遠地區急重症傷病人空中緊急醫療救護服務、台北榮總的肢體骨腫瘤功能重建團隊和呼吸加護病房，以及世界首創龐貝氏症新生兒篩檢方法的台大醫院龐貝氏症照護團隊；台灣血液基金會獲得醫療週邊類公益服務組的銀獎，不只使台灣捐血率為全球第一，更創造出世界最高效能、價格最為合理的血液成品。

在產品類方面，成績最好的是獲得藥品類銀獎的台灣武田藥品「安潰悠凍晶注射劑」，對發炎性腸道疾病有顯著治療效果，並在今年10月已納入健保。防疫產品類由格瑞生醫的空氣淨化清淨機獲得銅獎，該產品不需傳統HEPA濾紙和其他耗材，耗電量低，其利用高能量電場碳化微生物使其死亡，評審認為非常有創新性；民視的皇耆飲經實驗證明效果，也獲銅獎肯定。

「國家生技醫療品質獎」在許多評委專家的指導下，逐步將品質指標定義得更明確、也更符合全球標準，20年來所堆累的能量也在去年上線的Taiwan Healthcare + (Plus) 國際入口平台正式向全球展示並建立交流合作管道，而根據全球權威排比網站資料，這平台才成立1年，國際排名已超越早我們10年成立的韓國KIMA(國際醫療網站)或是2013年上線的Bio Japan等。

此外，甫於12/10結束的首次匯聚台灣醫療強項與生醫動能，結合醫資通訊產業舉辦「台灣醫療科技展」，展期中除有蔡英文總統、賴清德院長等首長親臨會場，也吸引近7萬人次觀展，包括近900位外國人士！生策會創辦人王金平表示，這次展會的成功關鍵，就是來自「國家生技醫療品質獎」這20年匯聚業界精英蓄積多年豐厚成果的能量。