外交部認護照內頁誤植　全數回收重新印製

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）26日民眾爆料新護照誤植美國機場圖樣，外交部下午第一時間否認，但晚上發出新聞稿坦承製圖人員誤植並致歉，確定將回收已發出的258本護照，並請負責設計的中央印製廠重新設計圖樣，重新印製發行。

26日國內媒體報導民眾爆料，指第二代晶片護照內頁第4頁及第5頁之「臺灣桃園國際機場」圖案，應該是杜勒斯（Dulles）國際機場，媒體與民眾比對發現確實內頁底圖的機場圖樣與杜勒斯國際機場的相似度極高，擁有桃機沒有的塔台，但第一時間外交部卻回應強調「那就是台灣桃園國際機場」。

之後國內有媒體報導指有外交部領務局官員私下向民進黨立委辦公室坦承錯誤。同日稍晚，外交部發文解釋中央印製廠人員設計時，使用自行拍攝的臺灣桃園國際機場第一航廈相片，為使構圖豐富，而增加象徵機場之飛機與塔臺，但繪製圖案時誤採擷取自網路並標示為桃園國際機場之圖案。

至於錯誤護照的後續處理方式，外交部表示，領務局已與該廠協調將於下一批印製護照時，更新該頁圖案，至於民眾如已領取第二代晶片護照，領務局將主動通知當事人進行更換。

錯誤護照的印製份數高達20萬本，目前已發出285本，外交部領務局副局長蔡幼文表示，會逐一通知民眾，希望更新後的護照在一個月後能上路，並會通知已領取民眾換領新護照，至於期間需要取得或換發護照的民眾，領務局會先以庫存舊版晶片護照發放因應。

新版護照內頁

杜勒斯（Dulles）國際機場的照片