腸病毒新增5例重症　幼童手腳無力需當心

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾病管制署統計，國內上週（12月17日至12月23日）共增5例經審查為腸病毒感染併發重症確定病例，分別為腸病毒D68型、克沙奇A9型各2例，1例腸病毒71型。其中D68型有別於其他腸病毒常見的手足口病或疱疹性咽峽炎等典型症狀，特別易讓家長輕忽。疾管署今（26）日特別邀請輔仁大學醫學院小兒神經學教授，同時也是疾管署急性無力肢體麻痺監視調查專家北區召集人洪焜隆，針對腸病毒D68型引起的急性肢體無力或麻痺症狀進行說明，並呼籲家長應格外留意家中幼童健康，如發現有疑似症狀應儘速送醫。

洪焜隆教授指出，有別於其他腸病毒常見的手足口病或疱疹性咽峽炎等典型症狀，腸病毒D68型的表現以發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀為主，少數感染者可能會併發腦炎、脊髓炎等情形，一旦出現肢體無力或麻痺症狀可能造成永久性的後遺症，且需長時間復健。洪教授提醒，腸病毒D68型目前仍無疫苗或抗病毒藥物，最有效的預防方法就是正確勤洗手、養成良好個人衛生習慣；如果民眾發現家中幼童出現肢體無力麻痺症狀，應儘速送往大醫院治療。

疾管署表示，上週新增的5例腸病毒併發重症確定病例，分別為腸病毒D68型、克沙奇A9型各2例，1例腸病毒71型。其中腸病毒D68型個案為北部4歲男童與南部5歲男童，均於12月上旬開始出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀後突發肢體無力，目前仍住院治療中。

克沙奇A9型個案為北部5歲女童及3歲男童，兩名個案均於本月初出現發燒、嘔吐，步態不穩、四肢無力等症狀併發小腦炎，經檢驗確診，目前兩人恢復情形良好均已出院。

另外，腸病毒71型個案為南部13歲少年，本月初因發燒、口腔潰瘍、喉嚨痛、噁心、頭暈、全身無力及步態不穩等情形就醫，經檢驗確診，目前症狀改善已出院。

疾管署提醒，無論哪一型腸病毒，均透過糞口、飛沫或接觸傳染，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節，減少出入擁擠的公共場所，並落實生病在家休息等措施，以降低傳播風險；如發現家中幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速到大醫院就醫。