研究：低劑量K他命有助於降低自殺傾向

（台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合報導）根據美國哥倫比亞大學醫學研究中心(Columbia University Medical Center, CUMC)的專家表示，俗稱K他命的「氯胺酮」（Ketamine），比一般鎮靜劑更能有效降低憂鬱患者的自殺傾向。專家也發現，在注射數小時內，K他命的抗自殺效果就能馬上顯現。

這項研究於12月初刊登於《美國精神醫學期刊》(American Journal of Psychiatry)。

K他命目前在國內是麻醉用藥，屬第三級管制藥品，台灣的榮總團隊其實更早在今年（7月）公布發現，指低劑量K他命可治憂鬱症。

美國科學促進會的新聞服務網站《EurekAlert!》報導，此項研究的主要研究專家麥可．谷內朋(Michael Grunebaum)說：「這對於需要快速治療與預防自殘的憂鬱患者而言，無疑為一大福音。」

谷內朋進一步指出，現今市面上的抗抑鬱劑儘管能夠降低憂鬱症患者的自殺傾向，但通常得花上數週的時間才能產生效果。具有自殺或是憂鬱傾向的高風險患者，實際上需要立即見效、能馬上減少他們自殺念頭的藥物。而在K他命之前，並沒有任何一項藥物能如此迅速地發揮作用。

80位接受這項研究實驗的成年人，皆被醫院診斷為具有顯著的自殺傾向。他們分別隨機被注射低劑量的K他命或是米達諾（Midazolam，俗稱速眠安）。在24小時內，被注射K他命的受測者，體內出現降低自殺傾向的效用大幅超越被注射米達諾的受測者。前者的效用更是可維持6週之久。

另外，相較於後者，前者在整體情緒、憂鬱與疲勞方面都有顯著的改善。至於K他命的副作用，主要為注意力發散、血壓升高等後續反應。

根據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）的相關數據，自1999年至2015年，美國國內自殺率大幅增加26.5%。

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