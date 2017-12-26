「集保e存摺」上線滿十月 用戶突破二十萬

金融新科技帶給人們許多創新體驗，集保結算所將科技新思維融入傳統證券存摺，集保e存摺APP應運而生，上線短短十個月，用戶已突破二十萬大關，成績斐然，且可顯見數位時代下，投資人更樂於選擇電子式存摺。

「集保e存摺」不僅讓投資人隨手登摺掌握最新庫存訊息，省去前往證券商營業處所的舟車勞頓；其一機多摺的功能，對不同證券商下所持有的資產部位，投資人都能一目了然，並且針對須提示存摺的臨櫃交易，憑手機出示開通存摺的條碼即可進行交易，再也不需要攜帶多本存摺，免去投資人保管攜帶存摺的不便。

自上線以後，集保結算所相關團隊無不竭盡所能汲取各方建議，分階段多次精進「集保e存摺」服務，九月上線增加了多項功能，除了兩項主要功能：延長補登存摺與餘額查詢之服務時間、自行補發開通碼，另針對使用者操作上提供多項友善服務，例如：自選存摺排序、密碼設定閱讀更便利等，而這些努力也反映在用戶成長上，目前每日平均約有千名用戶加入集保e存摺的使用行列中。

集保結算所董事長林修銘表示，當今集保e存摺仍在起步階段，而過去十個月投資人與證券商的聲音，集保結算所相關團隊都仔細聆聽，也已經充分掌握了，集保結算所並未停下腳步，各項功能規劃都在進行中，展望未來，集保e存摺最終目標要使投資人充分獲得完整豐富的資訊及更便利的功能。