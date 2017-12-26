106年新北科普閱讀創作競賽頒獎典禮

新北市「106年度國中小學生科普閱讀創作競賽頒獎 典禮」今(26)日在萬里國小盛大舉行，歷經長達3個月的競賽， 共計3,740件作品參賽，213件作品在激烈競爭中脫穎而出， 教育局副局長蔣偉民及萬里區區長謝文祥等多位貴賓，一同到場表揚 獲獎學生。

新北市教育局副局長蔣偉民表示，「學習者中心」是未來的學習趨勢 ，科普閱讀即鼓勵學生自主的多元學習，透過大量閱讀，幫助個人養成科學思維與辨証能力。教育局自2014年起辦理國中小學生科普閱讀創作競賽，建置科普閱讀創作平臺，鼓勵國中小學生將 科普閱讀心得以圖文繪製、延伸寫作、科學實作及心智圖等方式， 於網站中發表學習成果，培養學生閱讀理解及圖像表達能力，提昇科學素養。

今(2017)年度競賽，共分為3期(9月、10月、11月)、7 項議題(天文學、化學、地球科學、生物學、食品科學、物理學、能源)，以分組方式進行，其中「國小畫科學」是讓小學生透過閱讀理解網站公布的科普文章，以圖文繪製方式將概念轉化為創作；「 國中解科學」以閱讀理解工具進行文本科學知識萃取，並撰寫讀後心得。本競賽舉辦已邁入第4年，投稿件數從2014年627件作品，到2017年增加至3,740件作品投件，其中國小組111件(38件特優、73件優等)；國中組102件(33件特優、69件優等)獲獎，有高達56校(國小32校、國中24校) 學生獲獎，其中金山高中(19件獲獎)及忠義國小(11件獲獎) ，分別為本次國中組及國小組獲獎件數最多學校。各組得獎作品名單公告於「新北市科普閱讀創作平臺」(網址http://pss. ntpc.edu.tw)。

此外，今日講座邀請國立自然科學博物館孫維新館長帶來「科普大師面對面」，學生們在孫館長逗趣的風格及有趣的議題引導下，現場笑聲不斷。此外，配合新北市今年科教主題「看見能源」，競賽組別特別增設「能源議題組」，讓學生深入了解能源相關科學知識，亦結合能源議題，除了參觀台灣電力公司北部展示館外，也安排國小組至萬里國小能源 教育中心、國中組至金山高中創客教室進行動手實作，體驗綠能創客的樂趣。