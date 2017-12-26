台北花園大酒店「飯店圍爐」齊聚共享天倫樂

街頭巷尾飄散著濃濃年味，喜慶氛圍蔓延，預告著農曆春節即將來到，闔家齊聚在飯店圍爐，凝聚著情感，拉近心與心的距離。台北花園大酒店自2018/2/15~2018/02/20 (除夕至初五)精心規劃了各式豐美料理，包含江浙、日式、西式、自助百匯…等，提供難以忘懷的美味珍饈，邀闔家歡樂一同喜迎旺福年。

「六國餐廳」圍爐自助百匯，除夕每位NT$1,888+10%，初一~初五每位NT$1,088+10%，餐檯上應景佳餚無限供應，增添團聚熱鬧氣氛；「PRIME ONE牛排館」年節套餐，每套NT$2,880+10%，獨特的牛排熟成方式，演繹出頂級圍爐套餐，盡嚐奢華圍爐宴；「Hanazono」日本料理於除夕晚間供應4人合席，售價NT$9,999+10%，精選日式美饌，小家庭圍爐最佳選擇；「會宴樓」除夕則推出桌菜筵席，鴻運呈祥吉祥宴10人合菜NT$20,999+10%起，另有6人份NT$15,999+10%，共享十一道海陸珍味，活動期間消費滿桌，贈送鴻運禮籃一組，更於除夕當晚提供熱鬧民俗技藝嘉年華會，包括捏麵人、書法、拉糖..等活動，闔家大小共度歡樂美味團圓夜！

天成飯店集團品牌行銷公關處副總監趙芝綺表示：「到飯店圍爐已蔚為風潮，許多賓客用完餐立即為翌年圍爐宴訂席，目前各餐廳訂位及詢問狀況良好，除夕當天訂位已達9成滿，初一至至初五訂位已有8成滿，尚未預訂的消費者須加快腳步了，此外，為顧及留在北部圍爐客群以小家庭居多，圍爐美饌另推出江浙6人份桌席、日式4人合席以及西式奢華套餐，提供不同人數多元化選擇。除夕當晚更有熱鬧繽紛民俗技藝年節夜活動，讓全家大小輕鬆享用圍爐大餐，喜迎旺福年。」