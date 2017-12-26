MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店 獲2017北市優良旅館從業人員團體獎

台北市觀光局為表揚積極推展觀光、對台灣觀光產業發展有具體貢獻的從業人員，日前舉辦2017年優良旅館業及其旅館從業人員徵選，國泰商旅旗下的MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店因創新的品牌服務內容、金鑰匙專屬尊榮服務、各大國際訂房網站上旅客滿意好評及積極參與配合政府政策活動，繼2014年後、今年再度榮獲「2017年優良旅館業及其從業人員團體獎」！

慕軒飯店，自開幕三年多來，致力於提供房客講究細節的雋永空間與內斂的細膩服務，更提供給懂得生活的品味人士，一個旅途中的雅緻居所。以考量旅客需求作為出發點、無限空間為發想概念，搭配雲端科技設備，提供專屬入住服務、行動辦公室等貼心服務，讓服務項目不受「空間」及「時間」侷限；而全台僅有25位「觀光飯店服務奧斯卡獎」美譽的金鑰匙組織，便有2位認證成員(Crossed Golden Key)服務於慕軒大使團隊中，強大的國際人脈網絡與長期積累的專業資訊，協助解決旅人各式疑難雜症。

慕軒飯店於12月初也獲頒世界奢華酒店大獎(World Luxury Hotel Awards)，每年也屢屢取得各大國際旅遊訂房網站的高度評價及獎項；同時積極配合政府政策，重視節能環保並通過審核榮獲穆斯林友善餐旅認證標章，並期給予來台觀光旅遊或洽公的各國旅客，最舒適友好的休憩環境。